趙露思遭毆打風波老闆身份曝光　于正被波及揚言爆大鑊

內地「甜寵女神」趙露思近日因長期壓力過大友患病，昏迷入院搶救後，爆出患有重度抑鬱症及失語症，公司宣布趙露思立即停工。估唔到事件愈鬧愈大，趙露思連日透過好友爆料及自行上載千字文，大爆5年前遭前老闆暴力相向以致有抑鬱傾向，並控訴對方拿走巨款先肯畀佢離開公司。惟趙露思連日發出嘅資料含糊不清，令其粉絲周圍「搵真兇」及四處辱罵疑似相關人事，令本身同事件冇咩關聯嘅內地知名製作人于正遭其粉絲鬧上熱搜，今日（2日）于正即開名大鬧趙露思及疑似曾毆打趙嘅經理人徐以若，炮火愈演愈烈，更揚言大把猛料在手隨時爆！

事緣趙露思疑似被前經理人打，粉絲查出行兇者疑似係女經理人徐以若，徐以若本身同于正係好朋友，早年于正曾發文疑暗示趙露思係「綠茶」，紅咗即delete通訊好友，粉絲推查趙露思被打時間，咁啱就同于正發文時間非常相近，即推斷于正暗地幫好友職場欺凌趙。另有指徐以若當年拎走天價解約費，粉絲湧入徐以若社交網炮轟，徐以若即關閉評論，今日亦透過律師發出聲明，稱為其名譽權等合法權益遭受侵害及維權，否認曾毆打趙及拎天價解約費等。

忽然被波及嘅于正，就選擇正面回應趙露思事件，並標註趙露思本人問道：「趙露思你倒是說句話呀，我怎麼着你了？你沒火前到處推薦你，語重心長的話也沒少說，怎麼這會兒髒水潑我這裏了？」並表示自己對趙露思有知遇之恩，當年《鳳凰》連試戲都冇試就畀咗個重要角色趙。關於「綠茶」文章佢亦曾澄清過，之後佢同趙露思偶爾都會Send message，二人碰面亦好熱情。同時佢點名好友徐以若，叫對方同趙有私怨就唔好扯落佢身上，並喺評論區同網友對話時放出狠話：「再撕我。我們一件件慢慢聊，能聊的可多了！」又留言：「首先徐以若打她我完全不知情」似直認徐以若確實曾打趙露思，令是非愈嚟愈似層層。