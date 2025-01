2025年電影率先睇！ 畢彼特「極速」搶票房　史嘉娜化身恐龍戰士　白雪公主力挽狂瀾

踏入2025年,今年繼續猛片如芸。美國雜誌《Vanity Fair》近日選出46部最令人熱切期待的影片。以下為大家介紹其中幾部今年最令影迷熱切期待之作。

【關繼威X吳彥祖拳來腳往】

《Love Hurts》

北美上映日期:2月7日

有乜賣點:

美籍越南華僑影星關繼威幾年前憑有份參演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)令事業彈起,並勇奪《奧斯卡》最佳男配角。由他孭飛的新作《Love Hurts》繼續走《奇》動作喜劇唔線,他飾演一名地產仔因過去殺手生涯「陰魂不散」有手尾跟,與飾演反派的吳彥祖展開連場肉搏戰。

【金像影后雲妮絲維嘉談情說愛】

《BJ單身日記: 我為仔狂》

北美上映日期:2月13日

有乜賣點:

奧斯卡金像影后雲妮絲維嘉(Renée Zellweger)回歸招牌之作《BJ單身日記》,今集《BJ單身日記: 我為仔狂》(Bridget Jones: Mad About the Boy)是該系列的第4集,雲妮再演「BJ」眾星包括哥連卓夫(Colin Firth)與曉格蘭特(Hugh Grant)等通通回巢。新一集中情場上歷盡情海翻波的「BJ」初嘗「姊弟戀」與「小鮮肉」交往。

【白雪公主力挽狂瀾】

《白雪公主》

北美上映日期:3月21日

有乜賣點:

迪士尼將動畫「擬人化」拍成真人版近年成潮流,多部動畫先後被拍成真人版電影。今年亦不例外,有兩部動畫改編真人版電影「排住隊」上映,分別就是年頭上映的《白雪公主》(Snow White)與暑期推出的《史迪仔》(Lilo & Stitch)。打頭陣的《白》未上映已負面新聞多多,飾演「白雪公主」的拉丁女星Rachel Zegler被批評「選錯角」之外,Rachel亦不甘被批評把口唔收四處辣着火頭,亦因拍攝現場照外洩見到原版的小矮人有男有女有高有矮有黑有白,因而被網民批評「政治正確」過籠。不過,姑勿論如何《白》仍然令一眾迪士尼迷熱切期待!

【奉俊昊X羅拔柏迪臣玩轉星球】

《米奇17號》

北美上映日期:4月18日

有乜賣點:

韓國導演奉俊昊憑《上流寄生族》開創奧斯卡歷史勇奪最佳電影,奉導成功打入國際獲邀請開拍荷里活片《米奇17號》 (Mickey 17),並由英國萬人迷男星羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)擔正,他一人分飾多角飾演外太空複製人。影片被睇好有機會入圍今年《康城電影節》。

【漫威超英矚目之作】

《雷霆特攻隊* 》

北美上映日期:5月2日

有乜賣點:

漫威電影宇宙(MCU)開啟第5階段後整體成績一般,而5月上映的《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*)是此階段的最後一部。屬超級英雄團隊的電影,除了Florence Pugh(Yelena Belova)與Sebastian Stan飾演的「寒冬戰士」之外,其他角色並未有在MCU上出現過,她們聯同幾位超級英雄一同組成「雷霆特攻隊」為美國政府效勞。

《神奇4俠》

北美上映日期:7月25日

有乜賣點:

《雷霆特攻隊*》以新面孔上陣,而另一部漫威超級英雄團隊的電影《神奇4俠》(The Fantastic Four: First Steps)就玩懷舊,將幾位定傳戶曉的超英角色「神奇先生」、「隱形女俠」、「霹靂火」與「石頭人」再次帶入銀幕,但就以全新一批演員包括威尼斯影后Vanessa Kirby與Pedro Pascal飾演「4俠」。

【荷里活男神大對決】

《F1》

北美上映日期:6月27日

有乜賣點:

荷里活男神畢彼特(Brad Pitt)入行接近40年,基本上甚麼角色都演過。今年畢佬試新角色在影視串流平台Apple+投資的電影《F1》中飾演一級方程式賽車手,並由成功令影壇巨星湯告魯斯(Tom Cruise)事業再上一層樓的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)的美國導演Joseph Kosinski操刀,且可成績如何?

《職業特工隊:最終清算》

北美上映日期:5月23日

有乜賣點:

畢彼特試新嘢新片演職業賽車手,而他的「死敵」湯告魯斯今年就繼續「食老本」!他主演的王牌代表作《職業特工隊》(Mission: Impossible)最新一集《職業特工隊:最終清算》(Mission: Impossible – The Final Reckoning)將於今年暑假登場。根據片名今集極有可能是《職工》最後一集,之前在預告中已見到「靚佬湯」上天下海的玩命鏡頭,據知新一集《職工》故事將乘接上集,繼續講特工Ethan Hunt率領特工團隊對抗人工智能(AI)。

【女神與恐龍困獸鬥】

《Jurassic World Rebirth》

北美上映日期:7月2日

有乜賣點:

由「星爵」Chris Pratt主演的《侏羅紀世界》(Jurassic World)長拍長有,經過上集《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World Dominion)侏羅紀「公園」「世界」新舊兩team人攜手合作之後,新一集《Jurassic World Rebirth》(暫譯:《侏羅紀世界:重生》)大洗牌以全新陣容登場,由「星爵」「復仇者」舊拍檔「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)接棒飾演「恐龍女戰士」,她繼續以「強悍女子」造型示人率領團隊「打恐龍」。暫時未知Chris Pratt會否於新一集中「驚喜現身」。

【好戲在後頭】

《魔法壞女巫2》

北美上映日期:11月21日

有乜賣點:

由美國樂壇天后Ariana Grande主演改編自大受歡迎音樂劇的歌舞片《魔法壞女巫》(Wicked),去年年底上映時大受觀眾歡迎,並成功掀起一片「女巫」熱潮,片中兩位女主角Ariana與Cynthia Erivo憑精彩演出,雙雙獲《金球獎》提名。而影片的下半部分《Wicked: For Good》將於今年底登場,看過首部分的觀眾都好期待知道「綠女巫」Elphaba將何去何從,而新一集中將乘接上半部的故事發展,名副其實「欲知後事如何,且看下回分解」。

【舊酒新瓶】

《喜宴》

北美上映日期:預計年底

有乜賣點:

台灣導演李安於1993年因執導同志喜劇《喜宴》而成功打入國際,事隔32年美國電影公司將之重拍成新片,不過人面全非,除了換導演之外,亦以不同種族演員主演。其中包括之前憑韓國首部BL網劇《你的目光所及之處》成功上位的高顏值oppa韓基燦,他將會於片中繼續飾演男同志,據知新版中增添一對女同志情侶。

【同場加映:內地影迷最期待電影】

美國傳媒對以上電影最期待,那中國內地觀眾今年又最期待那幾部呢?最近內地社交網就做了項調查由影迷選今年最令人期待的10部電影,結果以迪士尼動畫《優獸大都會2》(Zootopia 2)居首。而僅次於該片就是《職業特工隊:最終清算》、《阿凡達3》(Avatar: Fire and Ash)與《非常盜3》(Now You See Me 3)等。