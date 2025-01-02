2025年電影率先睇！ 畢彼特「極速」搶票房　史嘉娜化身恐龍戰士　白雪公主力挽狂瀾

踏入2025年，今年繼續猛片如芸。美國雜誌《Vanity Fair》近日選出46部最令人熱切期待的影片。以下為大家介紹其中幾部今年最令影迷熱切期待之作。

【關繼威X吳彥祖拳來腳往】

《Love Hurts》

北美上映日期：2月7日

有乜賣點：

美籍越南華僑影星關繼威幾年前憑有份參演的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）令事業彈起，並勇奪《奧斯卡》最佳男配角。由他孭飛的新作《Love Hurts》繼續走《奇》動作喜劇唔線，他飾演一名地產仔因過去殺手生涯「陰魂不散」有手尾跟，與飾演反派的吳彥祖展開連場肉搏戰。

【金像影后雲妮絲維嘉談情說愛】

《BJ單身日記: 我為仔狂》

北美上映日期：2月13日

有乜賣點：

奧斯卡金像影后雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）回歸招牌之作《BJ單身日記》，今集《BJ單身日記: 我為仔狂》（Bridget Jones: Mad About the Boy）是該系列的第4集，雲妮再演「BJ」眾星包括哥連卓夫（Colin Firth）與曉格蘭特（Hugh Grant）等通通回巢。新一集中情場上歷盡情海翻波的「BJ」初嘗「姊弟戀」與「小鮮肉」交往。

【白雪公主力挽狂瀾】

《白雪公主》

北美上映日期：3月21日

有乜賣點：

迪士尼將動畫「擬人化」拍成真人版近年成潮流，多部動畫先後被拍成真人版電影。今年亦不例外，有兩部動畫改編真人版電影「排住隊」上映，分別就是年頭上映的《白雪公主》（Snow White）與暑期推出的《史迪仔》（Lilo & Stitch）。打頭陣的《白》未上映已負面新聞多多，飾演「白雪公主」的拉丁女星Rachel Zegler被批評「選錯角」之外，Rachel亦不甘被批評把口唔收四處辣着火頭，亦因拍攝現場照外洩見到原版的小矮人有男有女有高有矮有黑有白，因而被網民批評「政治正確」過籠。不過，姑勿論如何《白》仍然令一眾迪士尼迷熱切期待！

【奉俊昊X羅拔柏迪臣玩轉星球】

《米奇17號》

北美上映日期：4月18日

有乜賣點：

韓國導演奉俊昊憑《上流寄生族》開創奧斯卡歷史勇奪最佳電影，奉導成功打入國際獲邀請開拍荷里活片《米奇17號》 （Mickey 17），並由英國萬人迷男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）擔正，他一人分飾多角飾演外太空複製人。影片被睇好有機會入圍今年《康城電影節》。

【漫威超英矚目之作】

《雷霆特攻隊* 》

北美上映日期：5月2日

有乜賣點：

漫威電影宇宙（MCU）開啟第5階段後整體成績一般，而5月上映的《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）是此階段的最後一部。屬超級英雄團隊的電影，除了Florence Pugh（Yelena Belova）與Sebastian Stan飾演的「寒冬戰士」之外，其他角色並未有在MCU上出現過，她們聯同幾位超級英雄一同組成「雷霆特攻隊」為美國政府效勞。

《神奇4俠》

北美上映日期：7月25日

有乜賣點：

《雷霆特攻隊*》以新面孔上陣，而另一部漫威超級英雄團隊的電影《神奇4俠》（The Fantastic Four: First Steps）就玩懷舊，將幾位定傳戶曉的超英角色「神奇先生」、「隱形女俠」、「霹靂火」與「石頭人」再次帶入銀幕，但就以全新一批演員包括威尼斯影后Vanessa Kirby與Pedro Pascal飾演「4俠」。

【荷里活男神大對決】

《F1》

北美上映日期：6月27日

有乜賣點：

荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）入行接近40年，基本上甚麼角色都演過。今年畢佬試新角色在影視串流平台Apple+投資的電影《F1》中飾演一級方程式賽車手，並由成功令影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）事業再上一層樓的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）的美國導演Joseph Kosinski操刀，且可成績如何？

《職業特工隊：最終清算》

北美上映日期：5月23日

有乜賣點：

畢彼特試新嘢新片演職業賽車手，而他的「死敵」湯告魯斯今年就繼續「食老本」！他主演的王牌代表作《職業特工隊》（Mission: Impossible）最新一集《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）將於今年暑假登場。根據片名今集極有可能是《職工》最後一集，之前在預告中已見到「靚佬湯」上天下海的玩命鏡頭，據知新一集《職工》故事將乘接上集，繼續講特工Ethan Hunt率領特工團隊對抗人工智能（AI）。

【女神與恐龍困獸鬥】

《Jurassic World Rebirth》

北美上映日期：7月2日

有乜賣點：

由「星爵」Chris Pratt主演的《侏羅紀世界》（Jurassic World）長拍長有，經過上集《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World Dominion）侏羅紀「公園」「世界」新舊兩team人攜手合作之後，新一集《Jurassic World Rebirth》（暫譯：《侏羅紀世界：重生》）大洗牌以全新陣容登場，由「星爵」「復仇者」舊拍檔「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）接棒飾演「恐龍女戰士」，她繼續以「強悍女子」造型示人率領團隊「打恐龍」。暫時未知Chris Pratt會否於新一集中「驚喜現身」。

【好戲在後頭】

《魔法壞女巫2》

北美上映日期：11月21日

有乜賣點：

由美國樂壇天后Ariana Grande主演改編自大受歡迎音樂劇的歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked），去年年底上映時大受觀眾歡迎，並成功掀起一片「女巫」熱潮，片中兩位女主角Ariana與Cynthia Erivo憑精彩演出，雙雙獲《金球獎》提名。而影片的下半部分《Wicked: For Good》將於今年底登場，看過首部分的觀眾都好期待知道「綠女巫」Elphaba將何去何從，而新一集中將乘接上半部的故事發展，名副其實「欲知後事如何，且看下回分解」。

【舊酒新瓶】

《喜宴》

北美上映日期：預計年底

有乜賣點：

台灣導演李安於1993年因執導同志喜劇《喜宴》而成功打入國際，事隔32年美國電影公司將之重拍成新片，不過人面全非，除了換導演之外，亦以不同種族演員主演。其中包括之前憑韓國首部BL網劇《你的目光所及之處》成功上位的高顏值oppa韓基燦，他將會於片中繼續飾演男同志，據知新版中增添一對女同志情侶。

【同場加映：內地影迷最期待電影】

美國傳媒對以上電影最期待，那中國內地觀眾今年又最期待那幾部呢？最近內地社交網就做了項調查由影迷選今年最令人期待的10部電影，結果以迪士尼動畫《優獸大都會2》（Zootopia 2）居首。而僅次於該片就是《職業特工隊：最終清算》、《阿凡達3》（Avatar: Fire and Ash）與《非常盜3》（Now You See Me 3）等。