馮允謙叱咤連失3金輸畀Ian　網民洗版轟不公

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》昨晚（1月1日）於亞博舉行，事前聽眾已統計過全年播放率，馮允謙（Jay Fung）以485遙遙領先，排第二的陳卓賢（Ian）播放率則為412，Jay Fung奪「至尊歌」及「男金」理應實食冇黐牙。雖然他最終亦眾望所歸獲得「至尊歌曲」獎，但後來司儀森美卻宣布「唱作人金獎」、「男歌手金獎」都是陳卓賢（Ian），而Jay Fung兩個獎都是銀獎，就連在之後的至尊大碟獎，其專輯《EMO》也輸了給陳卓賢的《Interlude》，大量網民替他不值，洗版為他抱不平，認為Jay Fung被打劫。

網民在討論區出Po，他們覺得Ian不是不好，今年亦有很多好作品，但計數據Jay Fung確實是勝過Ian。他們留言：「叱咤迫害馮允謙！」、「今年男歌手算唔算叱咤史上最誇張嘅一次調獎？」、「已經唔知第幾年睇Jay Fung拎銀」。

由於Ian攞獎時多謝好友兼大前輩張敬軒，表示：「2022年嘅時候，張生拎咗男歌手金獎，應該冇記錯，然之後佢有一晚佢就打畀我，佢話『有啲嘢要畀你』，我話吓有咩要畀我？跟住佢畀咗個佢嗰年攞個男歌手金獎畀我，佢就同我講『你擺喺屋企，我相信有一年你可以攞到男歌手金獎，攞到就畀番呢個獎畀我』，我今晚返去就即刻攞返畀你。」

雖然Jay Fung一向都很謙虛，對獎項亦不算有野心，但由於頒獎禮前他呼聲甚高，他邀請了家人從海外飛返香港睇頒獎禮，網民就說：「想像唔到佢會幾咁失望，佢仲特登搵咗媽媽飛返嚟睇佢，點解要咁對個咁好咁努力嘅人？」寰亞旗下社交平台「橫間道」亦直擊Jay Fung返後台一刻，雖然他口講：「好感恩！」但網民就表示睇得出他明顯不開心，替他感到可惜。