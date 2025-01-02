凍住食雪糕　愈食愈過癮

很多人愛反其途而行，例如夏天開住冷氣打邊爐，冬天就要食雪糕。有品牌趁冬日推出新款口味，亦有新店登場，當然少不了配搭雪糕的甜點，讓大家吃得過癮。

芬芳花果

來到冬日，想感受花香，除了選購鮮花，食雪糕都得。新加坡精品雪糕品牌除因應新年推出2款口味的璀璨寶藏蝴蝶酥禮盒，近日也供應全新堂食的珍珠盛宴，茉莉花雪糕配香檳燴梨打造成精緻甜品，兩者配合，芳香又甜美。配新品特飲烏龍茶交響曲或用威士忌調配的琥珀金桔，風味更好。

甜蜜之選

除以水果入饌，雪糕還有很多食材配搭。尖沙咀本地雪糕品牌於即日至1月尾推出2款限定口味，甜美的蜂蜜雲呢拿口味，加入天然黃金蜂蜜來調味，甜味天然。士多啤梨及雜莓酸甜有致，再加上帶鮮紅的色調，喜慶又搶眼。

冬日榴槤香

想吃榴槤，隨時都得。瑞典家品店美食廊近日推出全新榴槤牛奶新地杯，當中包括有紅肉榴槤、紅蝦、貓山王及黑刺4款口味，榴槤加牛奶製作，帶有濃郁香味之餘，質感滑溜。

名廚加持

剛於中環開設的全新雙概念餐廳由名廚鄭永麒師傅創立，其中一間手工意式雪糕店是師傅以兩位女兒英文名命名，打造10款有的口感。榛子脆脆是榛子雪糕配糖漬榛子及可麗餅碎，士多啤梨忌廉旋風加入熟成、半乾和凍乾的士多啤梨，三重果味，其他還有雙重開心果及杧果乳酪旋風等配搭選擇，美味又有創意。