五月天為白敬亭新劇唱主題曲　劇照攬章若楠勁震撼

台灣天團五月天在無預警下，於2024年結束之際，發佈全新單曲《任性》，這首歌更是白敬亭及章若楠主演的陸劇《難哄》主題曲，消息傳來隨即引起兩岸粉絲熱議。據悉，為寫成這首歌，主音阿信閉關由春天寫到秋天：「為了催生新曲，巡演期間我都幾乎足不出房間，有時冠佑及瑪莎他們說到了哪個城市吃火鍋，我都沒去沒吃到。」他又表示﹕「很久沒有新歌讓大家聽到了，這首除了是情歌，也是寫給所有喜歡五月天的朋友，25年來歷程的一個回應。」教樂迷驚喜非常。

近日《任性》MV已面世，畫面浪漫淒美，包括下雪天兩位主角都穿上校服，白敬亭握着章若楠的手奔跑，一起到小餐館吃麵，他們又一前一後漫步在城市中，經歷分別與重逢，加上阿信的獨特歌聲，整件事可謂配合得相當完美。歌詞提到「我決定就為了你，為了你，勇敢任性；時間再對，我再錯，又有何懼；總有一天，這一切，變成回憶。」讓每個白敬亭與章若楠的演出畫面，更充滿溫度與色彩，令人十分期等劇情正式推出。

另外，《難哄》最新劇照近日曝光，只見章若楠小鳥依人窩在白敬亭懷中，白敬亭伸手緊緊抱佳人，甜蜜滿瀉，及後二人又疑似發展到同居關係，白敬亭一手緊緊抱住章若楠坐在沙發上看電視，身後是映照夜晚萬家燈火的窗戶，CP感炸裂震撼。