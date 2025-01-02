難得再現叱咤！容祖兒相隔6年再奪歌曲獎：我可以放下一切出現

天后容祖兒在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中憑歌曲《九秒九》獲得叱咤十大第3位，她表示自從2018年的《心之科學》後，相隔6年再獲歌曲獎，講到今次她難得現身，她稱想見大家：「只要大家掛住我，我就會隨時趕到，我可以放下一切出現，其實《東京人壽》嘅時候都好想出現，但無奈時間唔方便，今晚終於有幾會，所以我點都要出現。」

現場祖兒的聲音帶點沙啞，她指近日又再次病倒：「希望2025年唔好再病，唔好失場，好想身體好啲。2024真係好忙，忙到有混亂，身體都亂晒。」提到她近日快閃英國旅行，她透露只去了3日，還未適應時差已返港，行程相當緊密，不過很開心可以見到當地的朋友，包括蔡卓妍也剛好在英國，大家傾了很多，笑言機票相當貴，下次若能逗留久一點會更開心。

另外，有份拍內地藝綜節目《聲生不息•大灣區季》的祖兒表示曆新年終於有機會休息，節目於初七後才錄影，預計農曆新年會跟媽媽及家人共度這個傳統節日。而祖兒相隔多年再現身頒獎禮，面對一班新生代歌手，祖兒以生面口來形容自己，直言長江後浪推前浪，又指也有留意香港樂壇的新人及新歌。問她今年會否推出更多新歌好讓自己再踏頒獎台？她揚言一定會，並已經錄了幾首新歌，除了出歌外，新一年會否爭取更多休息？她坦承休息很重要：「意識到唔可以以前嘅精神心態去做。（好似像張敬軒咁減產？）係，佢真係要好好慢落嚟，我以為自己放慢咗，但其實係冇，雖然我會放慢，但每次都會用心機做出高水準嘅作品畀大家睇。」