曾傲棐感激公司給予空間　VIVA多謝張敬軒借屋

英皇歌手曾傲棐（Arvin）及女團VIVA分別奪得2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的「叱咤樂壇生力軍男歌手」金獎及「叱咤樂壇生力軍組合」金獎，他們在台上均有多謝同公司的張敬軒。

Arvin感謝公司給他很多空間，讓他能在歌曲創作中給予意見，並承諾會不斷進步，VIVA則感激公司在過去一年投放很多資源，例如到韓國又拍攝宿舍綜藝，她們望能做出成績及有更多好作品作回饋，問到如今獲獎是否已有交代？她們坦言：「希望令大家滿意，我哋每個表演都好努力，今年係起跑嘅一年，仲有上升空間。」至於Arvin自言不是為任何獎項而努力，但新人獎只有一年，能拿到金獎，已是盡了自己及大家最大能力，所以獎項是屬於大家。

提到他們在台上多謝張敬軒，VIVA稱對方在各方面幫她們很多：「我哋有個宿舍綜藝都係因為佢提議同主動借間屋畀我哋合宿，練習場地都係佢嘅Studio，佢又為我哋準備好多嘢，佢會同我哋傾偈又會教我哋唱歌，有時會突擊我哋，有次我哋去Studio練習，佢聽唔到我哋唱歌，佢問我哋咩事，跟住攞咗好多枝咪畀我哋，佢好專業又Sweet，有次仲買咗水樽畀我哋做手信。」Arvin自認不是有自信的人，但張敬軒給他很多意見他，又借出很多器材給他以及不吝嗇分享自己的經驗。