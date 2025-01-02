肥仔快閃銅鑼灣　爆阿Dee太靚仔常受193保錡欺凌

男團ERROR成員肥仔（梁業）今日（2日）為新歌《MASCOT》宣傳，穿上親自設計的ELFA公仔衫快閃銅鑼灣，吸引大批粉絲到場支持。肥仔笑指ELFA公仔外表可愛又得意，但其實內裏「曳曳地」，跟自己很像，他說：「計劃陣間先同小朋友互動，之後就去攬女，哈哈！不過ELFA咁可愛，應該會被人攬。」他自爆自己心境曳，但卻沒膽去曳，加上身邊有好多個案警惕自己，問他是否意圖出軌？他笑謂：「我唔敢，有女仔攬我已經好開心。」問到可曾想整蠱其他成員？他苦笑指不夠193和保錡鬥，指二人經常欺凌他和Dee：「笑阿Dee靚仔，又成日話我蠢，不過我有時係蠢，因為我太善良，都想畀人騙財騙色。」

他表示新歌《MASCOT》上星期推出，MV中有ELFA跳舞，再配合LED燈飾，令到畫面十分繽紛，他說：「最搞笑借個營地拍MV，點知拍完第二日就執笠，好多謝佢哋借場地畀我哋拍攝。」提到ERROR將於本月開騷，他透露193和保錡亦會於開騷前出新歌，不過阿Dee則未有份：「我哋未睇得通今年樂壇個市，如果發現頒獎禮唔多人爭獎，會鼓勵阿Dee出歌。」他笑指MIRROR成員Jer（柳應廷）之前奪金獎後被稱「金Jer」，故希望阿Dee可奪金變「金Dee」，問他可有想得獎？他謙稱對獎項看得很化，問到昨晚叱咤頒獎禮ERROR未有獎項可有失望？他笑謂：「有先失望呀，因為攞獎我哋要切吖嘛，哈哈！」