2024香港電影總票房比前年跌5.9%　《破．地獄》無懸念稱冠

2024年全年港澳兩地電影市道整體情況，根據電影票房總收入顯示，2024年中西票房全年總收入為港幣$1,421,463,368（香港地區$1,343,598,030），與2023年票房總收入 HK$1,510,664,143（香港地區$1,432,996,395）比較，下跌了5.9%（香港地區下跌了 6.2%）。

2024年香港票房更是近13年新低，票房收入倒退至2011年（撤除疫情期間不能作直接比較外，2011年的票房總收入為1,392,173,468，仍比2024年高3.5%），可見2024年之電影業票房收入並不理想。當中較可幸是香港電影的票房收入，是自2004年起首次高於荷里活電影（香港電影總收入較荷里活電影高出5.5%）。

其中，電影《破．地獄》勇奪全年總冠軍票房，更是歷年香港電影最高票房，截至去年12 月31日票房高達$153,020,919（香港地區$142,263,603），由於電影仍在上映中，有望成績能再創新高；緊隨其後是第二位是《九龍城寨之圍城》收$112,907,437（香港地區$108,448,257），第三位是荷里活動畫電影《玩轉腦朋友2》收88,832,605（香港地區$84,526,606）。