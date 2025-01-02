龔嘉欣新一年主動應約　認有對象了解中

藝人龔嘉欣和李家鼎以及一眾嘉賓名廚包括黃永幟、邵德龍和許美德等人今日（2日）現身將軍澳電視城出席全新煮食節目《在家宴客50道菜》的記者會。活動上，大廚黃永幟教她煲魚湯，等她將來有BB可以「谷奶」，嘉欣更即場露兩手，表演斬雞。

龔嘉欣表示今次是第一次擔任主持，指節目中自己主要是做大廚們的助手，又謂邵德龍收了自己做徒弟，節目中各位前輩亦會與她分享相處之道，獲益匪淺。她又提到李家鼎以及一班名廚都好着緊自己的婚姻大事，而自己亦想能夠煮得一手好餸給未來家人吃，所以節目中大家都好落力傳授自己的煮食功夫給自己。

問到她是不是好心急？她就笑言：「少少啦。」又指自己已經35歲，屬於高齡產婦，令一向好喜歡小朋友的嘉欣大感矛盾：「自己依幾年都想再衝刺，但身邊朋友又成日都話我咁樣冇可能係感情上再進一步，因為自己成日都因時間問題唔赴約，所以嚟緊2025年都想有轉變，主動應約，當識個朋友。」透露現時身邊有正在了解中的對象。提到她喜歡小朋友，會否考慮雪卵？她就表示想順其自然，事業依然是第一位，又笑指平時都有好多朋友那聚會，大家都會帶上自己的孩子參與，所以可以經常與陳凱琳的3個小孩玩。

提到萬千星輝頒獎典禮，龔嘉欣作為今屆「最佳女主角」候選人，她表示自己都有積極拉票，自覺已盡力，問到誰是勁敵？她表示大家都為自己的角色好落力，雖然獎數量有限，所以真心希望自己有份參演的劇集《企業強人》得獎，又笑言自己是每隔4年就會攞一次獎：「2016年就奪「最佳女配角」，2020就奪「馬來西亞最喜愛 TVB女主角」同「最受歡迎電視女角色」，所以都希望今年有好成績，報答鍾意自己嘅人。」她又指戰衣正在準備當中，預告屆時會前V後V，想當晚可以靚靚見人。

另外，李家鼎指龔嘉欣好食得，所以幫她起名為「人體消化機」，又指首次做主持的嘉欣好學，會主動發問，又評價她斬雞功架十足合格，稱只要嘉欣想學，就會將自己的廚藝傳授給對方，不需要收她做徒弟。問到李家鼎有沒有異性可以介紹給嘉欣認識？他就表示身邊沒有對象。