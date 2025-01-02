本日日本：全新手機周邊商品　跟吉伊卡哇旅遊

手機配件品牌CASETiFY常與人氣角色聯乘，今次更攜手日本當紅人氣角色吉伊卡哇（Chiikawa）推出一系到手機等智能產品的周邊商品，粉絲們要大出血了！今次聯名以「旅遊」為主題，吉伊卡哇、小八貓、兔兔將踏上旅程，享受與好友出遊的幸福時光，例如看飛機窗外的景色、戴上墨鏡大啖吃雪糕等，這些美好情景將出現在今次的聯名商品上，超萌圖案令人感受到跟角色們一同旅遊的寫意美好！共推出15款手機殼款式，其中1款「護照風手機殼 紅色款」為日本限定，另外3款「吉伊卡哇、小八貓、兔兔戴着墨鏡吃雪糕」則是實體店限定。另外還有AirPods保護殼、手機掛繩、錶帶等一系列周邊商品，一於全部入手！此外，即日至1月13日原宿神宮前路口更會開設吉伊卡哇 × CASETiFY快閃店，吉伊卡哇、小八貓與兔兔在門口迎接大家，店內有多個超萌打卡位，必定影到手軟！參觀者更可獲得《吉》航空登機證款式的整理券。快閃店採全預約制，有興趣就要趕快到活動網站預約了。