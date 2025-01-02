張致恒中環酒吧倒數騷吸過百歌迷：我條路會愈行愈順

負面新聞多多的張致恒（Steven）終於有機會在香港以歌手身份做商演搵真銀，元旦凌晨時分，應邀到中環酒吧唱倒數騷，現場有過百歌迷捧場，見他在射燈下又唱又跳，表現落力。在社交網上載出騷樣的Steven接受訪問時表示：「好多年冇喺香港公開唱歌，其實我好緊張，因為覺得好似畀人淘汰咗咁，一上到台難免有啲怯怯哋，但去到現場啲粉絲同我一齊唱又鼓勵我，佢哋熱情嘅表現，令我覺得新嘅一年第一刻，起碼有個好嘅轉變先。」

他坦言曾被人挫自信心，被勸不要再發明星夢，只是他太熱愛演藝工作，覺得在表演中才可以搵到真正的自己，所以他說：「我係好鍾意發夢，好鍾意做呢一行，但首要喺有人搵我得先啦，好多謝主辦單位好好人畀機會我去唱歌。」更有信心可以同時兼顧打工仔及演藝工作。

問到他在社交網的限時動態中，狂Po心靈文章「2024年我不討厭你，但你確實是個很艱難的一年，充滿了挑戰、改變和課題，你向我展示生活可以在一瞬間就改變，以及教會我多相信自己一些，但最重要的是你讓我了解到。」他就謂只是搭港鐵時，看見文章很有共鳴才放上網，他說：「好似講緊我嘅心態，有感同身受嘅感覺，咪send出嚟鼓勵吓有同樣感受嘅人，勉勵吓自己新一年應有個新開始，啲人覺得我假又好，做作又好，路就係前面去行，肯行就會睇到前面條康莊大道，雖然唔知幾時會有，我相信會愈行愈順嘅。」