團年饗樂　優質滋味饌

月底就踏入農曆新年，大家Plan好團年食乜好未呢？城中各大餐廳食府大廚紛紛絞盡腦汁，用上優質食材配上巧手，設計出一系列意頭十足的菜餚餐單，讓巴絲打可以與親友團年應節。

上乘食材

位於中環、全球獲獎的中菜食府由集團行李總廚李文星師傅掌廚，今個新春設計了「祥蛇賀歲新春菜單」，於1月29日至2月12日期間供應，將上乘食材與農曆新年祝願共冶一爐，如象徵富饒及好運的鮑魚龍蝦撈起，有蘿蔔絲、香脆芋頭、鮮甜龍蝦和鮑魚，色彩繽紛又能「撈」出好氣氛。其他菜式包括全新菜的五色藜麥炒龍蝦、虎蝦扒津膽、上海年糕燒黃魚、金蠔鬆脆蝦盞、胡椒烤焗羊腩、脆皮海味糯米雞；以及黃金流心煎堆和如意竹笙餃等。當中的脆皮海味糯米雞更選用釀入鮑魚、花膠、糯米和臘味的本地新鮮農場雞，烤至外皮金黃酥脆而成，詮釋了「手工菜」的精湛與滋味。

福建風味

喜歡地方家鄉風味的或許源自新加坡的福建餐廳是不錯之選。餐廳於1月12日至2月12日期間推出吉祥、如意及鴻運3款新春套餐，當中的如意套餐還附帶盆菜，而鴻運套餐每位享一盅經典佛跳牆。菜式方面當然少不了新加坡春節必備的「風山水起•煙三文魚撈起」，另有多道招牌菜，包括軟煎黃花魚、白玉菇XO醬帶子、媽祖平安面等；套餐有2至10人分量供選擇，除了堂食，還可以外帶，相當方便。此外，於1月11日或之前提早預訂並繳付訂金即享88折優惠。預訂自取盆菜更贈送媽祖麵線禮盒一份。

矜貴盛宴

酒店級美饌亦有不少好選擇，好似位於西九五星級酒店的米芝蓮二星中菜食府，主廚劉秉雷師傅以精湛造詣帶來一系列應節菜式，包括「蛇年增鴻運」（花膠菊花仿蛇羹）、金碗藏珍寶（金碗避風塘蝦球廣島蠔）等，另設新春6道菜午市套餐及8道菜晚市套餐，分別有菜膽花菇扣鵝掌及鮑角扣金蠔髮菜竹笙卷等菜式。當中的應節菜「蛇年增鴻運」是一道精緻中式湯呂，以花膠為主要食材，模擬傳統蛇羹的風味，色澤誘人又香氣四溢，最重要是，具春日滋補養生之效。

經典親民

位於窩打老道的酒店中菜廳於即日至1月31日推出「新春撈起全饗宴」（兩位起），多款賀年菜包括新春三文魚撈起拼盤、喜氣洋洋（姬松茸花膠燉雞湯）、平步青雲（海參扣鵝掌）、發財好事（發菜蠔豉柱脯）、年年有餘（玉樹麒麟斑球）等多道意頭菜，用上矜貴滋補食材炮製，好似姬松茸花膠燉雞湯就用上姬松茸、花膠、豬肉、雞肉等原盅燉煮，春日滋補身體。而海參扣鵝掌燜煮得軟腍入味，意頭十足！此外，席間會無限供應指定啤酒、紅白餐酒及汽水，讓巴絲打與親友捧腹而歸。