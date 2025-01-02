支嚳儀望炮製出成名作　李佳盼開個人處女騷

《中年好聲音》古淖文、黃劍文、支嚳儀及李佳今日（2日）出席新歌發佈會，宣傳新歌之餘又跟一眾粉絲玩遊戲，吸引逾2百粉絲圍觀，《中》評審張佳添亦有現身支持。各人先後獻唱出新歌包括《夜光漫遊》、《默默》及《再找一天忘記你》外，又齊齊騷舞技大跳拉丁，期間黃劍文更將古淖文抱起，場面搞笑。踏入2025年，眾人大談新一年目標，支嚳儀笑稱並不貪心，只求保持身心健康，及多做幾首成名作；正忙搬屋的黃劍文坦言已超過一年未有寫歌，希望搬新居後有更多空間做歌；古淖文希望公司給他多做新歌，讓他多儲歌於開騷時可唱，至於李佳則希望能在今年開個人處女騷。

自認「貓奴」的黃劍文受訪時透露因租住單位預備做大維修，為免「主子」吸入太多塵埃，加上家中再增添一隻愛貓，由4隻變成5隻，故希望能給牠們多點活動空間，問他是否2024工作多賺得盤滿缽滿可搬大屋？他承認上年是豐收的一年，笑謂：「只係大咗少少，加上再住近啲屋企人。」另他透露身穿的上衣及外套都是粉絲送的禮物，穿在身上令他感到有粉絲們陪伴，正好配合新歌《默默》背後的意思。

古淖文則透露正為新歌做後製：「因為想做得盡善盡美，已經做咗9次Mixing，不過下星期點都要出，大家等多陣。」提到即將舉行的演唱會，他透會有不少舞步，但笑指因記性一般，為免記得舞步卻忘詞，已叮囑排舞師盡量以簡單舞步為主。

支嚳儀就表示新歌《夜光漫遊》雖然同樣為快歌，但就有叫人放鬆和減壓的感覺，問她平日如何減壓？她透露會找個空曠地方作深呼吸，又或在紙張上一邊寫上當前面對問題，另一邊寫上可解決方案，理性地面對一切瑣碎事。身旁李佳即大呼自己有很多煩惱，她説：「我自己音樂學校有200幾個學生，經常要處理佢哋嘅之間嘅問題。」她可幸家中兩個仔仔也很生性，很少要煩惱他們的事情，平日工作忙碌的她，透露早前特意停工10天一家人飛到泰國旅遊：「佢哋本身唔知，係一個驚喜嚟，先去清邁，再返上海探親，我哋喺清邁過聖誕，第一次喺聖誕食印度餐，因為周圍都畀人Book晒，唯有見乜食乜。」