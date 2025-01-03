【是日通勝】

農曆十二月初四

甲辰年 丙子月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：移徙、祭祀、嫁娶

忌：動土、開渠、安床

幸運方向：坐南向北

幸運數字：06、27、39

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：戀愛運上升，能透過小事收獲意中人好感。

金牛座：工作效率欠佳，實事求是才可以重回正軌。

雙子座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

巨蟹座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

獅子座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

處女座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

天秤座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

天蠍座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

人馬座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早處理。

山羊座：事業有好轉，財運也微升，要認真工作啊！

水瓶座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

雙魚座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 士氣盛

（跌）虎 健康差

鼠：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

牛：敢於接受新挑戰，容易獲得貴人賞識。

虎：是日沖煞，健康運差，必須好好休息。

兔：做事一波幾折，保持冷靜，切勿氣餒。

龍：管好自己的情緒，不要給別人添煩惱。

蛇：工作運下跌，易遇上刁鑽難纏的客戶。

馬：自信心特別強，有接受新挑戰的勇氣。

羊：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

猴：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

雞：工作運欠佳，表現與結果均未能達標。

狗：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

豬：避免感情用事，事業發展可漸入佳境。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：狗

生肖屬狗的朋友於蛇年是一個幸運的年份，有三粒大吉星，只有三粒小凶星而已。由於屬狗在蛇年，不是三合太歲，更不是六合太歲，有如此幸運，非常難得。

死符凶星，代表一個人在不知不覺、沒有特徵的情況下，出現不明來歷之病，也許是基因在蛇年特別活躍所造成。幸好有唐符吉星同臨，理應出現無形之病的時間，因有唐符同臨，所以同時消散。

扳鞍凶星，意指馬鞍破損，好易引起墮馬，現代是指車的座位破損，不似以往，不必理會，只是引起破財來修護座位皮革。小耗凶星，就是錢財破耗，蛇年消費偏多，以舊換新，也算是好事一件。

月德吉星，是女性貴人，月德貴人與天德貴人一樣，就是得到幫助，而不需還人情的貴人。天德為男貴人，月德為女貴人。月德不僅指女性貴人，而且有逢凶化吉的無形力量幫助。

紅鸞吉星，有助人際關係，更有利姻緣桃花，脫單求婚之好年歲。參與這樣的開心事，令人心情開懷。單身的屬狗朋友，在朋友的婚禮上，容易出現相愛的氣場，這就是紅鸞動，容易有脫單帶來的幸運。