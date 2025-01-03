陳懿德郭珮文凹凸配　非當合拍互相守護

藝人陳懿德（德德）和郭珮文（Juliana）成為無綫綜藝孖寶，由《福祿壽訓練學院》開始到旅遊節目《自駕德島》，一個身材有料，另一個身材更有料，成為標記。德德受訪時表示喜歡這個一凹一凸的組合，非常合拍，她表示：「我好鍾意Juliana嘅性格，好真好直接，佢勇於做自己、好可愛又好傻，其實佢係適應緊呢個圈，拍《福祿壽》時佢成日好似冇反應，其實佢係好驚，我知道佢對講嘢有焦慮，所以好想幫佢，另一邊廂佢都會鼓勵我，我哋就好似一對互相守護嘅CP。」她訪問過不少前輩藝人，看到前輩都很努力，愈發覺自己不夠勤力，認為冇人有義務對自己好，所以會感激每次機會。

獲媽咪大讚優秀

家人對她入行是百分百支持，提到有次她返電視台，車子突然爆胎，她趕着工作冇時間更換，後來父母、阿姨和姨丈二話不說放下手頭上的工作趕到電視城替她換車胎，德德說：「佢哋4個夾手夾腳換好車胎，將架車放回原位，好似平衡時空咁，到我放工見到已經換好胎嘅車，好感動，我應承過自己，將來搵到錢要養晒佢哋。」她又說到有次完成一個節目，收到媽媽的短訊，令她感動喊爆：「媽咪話好開心我憑努力達到目標，最感動係你仍然是你，冇驕傲，會感激身邊人，個天點解畀我一個咁優秀嘅女。」她以前經常嗲媽咪會講笑：「點解你生咗個咁叻嘅女？」現在竟然出自媽媽的口，令她不敢置信。

場地：个園竹語(尖沙咀)

化妝、髮型：Stephen Lau/Terrence Chan @ Hola il colpo Hair & Pets