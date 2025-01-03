娛圈單打︱一夜登頂擸金獎　局長加持使乜搶

元旦舉行嘅《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》經已落幕，賽果例牌惹來大量質疑，當中最叫人意難平係，馮允謙（Jay Fung）不論喺唱作人及男歌手皆失落金獎，輸畀「追星局長」羅淑佩最愛嘅陳卓賢（Ian）。喂，論歌曲播放率、作曲量同埋唱功，Jay都有齊冠軍相，可惜現實往往令人遺憾。

Jay事後喺社交網撰文，直認有些少失望，但有機會上台唱歌已經好感恩，詞懇意切，大方得體，獲得網民力撐。比較之下，姜濤攞「我最喜愛的男歌手」發表「我又要畀人鬧」感言，就顯得有失大體，唔通又怪罪姜糖將佢推上頒獎台？

好啦，講番Ian，成為當晚最大贏家，難怪羅局長喺台下睇到心心眼冧滋滋，一副如入無人之境嘅模樣。之不過，Ian心繫軒公，上台攞獎時，細訴軒公兩年前送獎鼓勵，家陣輪到自己登頂，一於即晚上軒公屋企歸還獎座。嘩，好一段蕩氣迴腸、情深義重嘅Bromance呀！

網民旋即話，Ian有局長加持，復有軒公寵愛，後台強勁，Jay Fung冇人冇物，點夠玩呀！哈，又唔好咁多心，Ian都好努力嘅，舊年密密出歌又開亞博演唱會，只係唱Live未夠完美，夜晚好好向軒公請教，一定有進步，畀心機呀。

至於Ian公開感謝軒公，提都冇提天字第一號Hellosss羅局長嘅芳名，唔知羅局長會唔會呷醋呢？大家有眼見，羅局長唔止黑雨都去追星，登上大位後更係扶持有加，啟德體育園試場見到佢，除夕倒數見到佢，連元旦都見到佢，無非都係為咗支持偶像啫！咁勤力，孝感動天啦，Ian點會唔感激吖！