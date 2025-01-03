張敬軒揭借獎放Ian屋企之謎　大爆叱咤音響係一個挑戰

歌手張敬軒今年都有出席叱咤頒獎禮，雖然他沒有任何獎項，但台上不少受過他恩惠、支持的後輩都多謝他，令網民都冠以「樂壇社工」這個美譽給他。陳卓賢（Ian）指軒仔當年的男歌手獎放在他家，之後會還給他，而軒仔這晚亦於社交網分享來龍去脈，他發千字長文謂:「都講開咯，唔爭在講埋。關於Ian單嘢其實係咁嘅：兩年前我20周年紅館演唱會搵咗阿姜、陳仔(Ian)、Jer嚟為我擔任表演嘉賓，嗰陣時嘅佢，不苟言笑，又唔係好同人講嘢，畀我一種處於焦慮同埋憂鬱嘅感覺，佢嚟綵排時候嘅狀態，再加上演唱會之後佢搵我幫佢監製一隻歌，我哋慢慢熟落咗，我喺佢身上睇到05至07年嗰個階段嘅我，經常散發出一種對前路茫然嘅感覺。我覺得佢哋12個仔個個都叻，各有各叻，但係畢竟每個人嘅際遇都唔同，要面對同解決自己原生家庭所帶來嘅困難亦都唔同，嗰段時間會經常見面嘅就係得Ian，我覺得做我哋呢行成名要趁早，睇見佢日日咁樣吽吽兜兜，係唔忍心佢浪費自己嘅青春同埋時間。」

他又指有一晚抽起條筋，就打畀Ian:「我話陳卓賢你喺邊？我攞樣嘢畀你。於是我拎咗嗰年嘅男歌手金獎獎座畀佢，我同佢講，好嘢黎㗎，你擺佢喺你寫歌嗰張枱嘅枱頭，望吓望吓就有㗎啦，你要鞭策你自己，學我老闆話齋，做人要爭氣！要為自己爭氣！於是條友攞返屋企，擺咗喺抬頭，影咗張相畀我，就係咁。」

軒仔坦言於頒獎禮後都於網上看過報道及網民言論，他表示:「我想講嘅係，我哋每個人嘅經歷或者社會嘅文化會將我哋教育成為某一種人，或者會無意之中為我哋培養咗某一種嘅價值觀，有時可能係羊群效應，因為身邊嘅人係咁所以我都應該係咁，但我覺得我哋有獨立思考嘅能力，點解因為個世界差，所以我哋都要去做差嘅事會比較容易生存呢？點解唔可以相信，我做一啲、你做一啲、佢又做一啲好嘅嘢，個世界就會變返好㗎喇......成日帶住猜度同防備心做人好辛苦，好艱難，呢個永遠都唔係我做人嘅option。我暫時想講嘅嘢係咁多，諗到再同大家分享。」

軒仔又指Ian好均真，即晚漏夜跟同事一同送番個獎座給他：「我有話畀佢聽尋晚唱live炒車，相當唔好。當然我哋行內人知道叱咤台個音響咁多年以嚟都係一個挑戰（關於點解係挑戰，有興趣嘅喺度留言，我可以專門開個post講），但係我同阿陳講，我跟過甄妮、朱咪咪、陳潔靈呢啲前輩搵食，無論個音響幾有問題，一上台揸住支咪，紮實嘅唱功就硬硬正正咁樣喺嗰度！觀眾係唔需要去bear我哋喺硬件上所遇到嘅問題，觀眾淨係嚟享受㗎咋。我有同佢講：無論因為乜嘢原因，自己當晚嘅表現唔好嘅話，就好好記住呢一種唔開心嘅情緒，唔好放過自己，將呢種情緒變成你去訓練去進修嘅動力！點解我有時會好認真咁樣上網睇人點樣鬧自己呢？因為令你進步嘅方法嘅答案就喺入面！當我哋面對批評嘅時候我哋要抱住MAYBE YOU ARE RIGHT 嘅心態！佢諗一諗，然之後答我：『我一定會再練多啲，一定會愈來愈好！』我有同佢講、我亦都有喺現場同柏宇講，阿姜嘅唱功進步咗好多！」

此外，網上質疑陳卓賢奪多個獎的實力，更有人留言指軒仔幫手造馬，對此，軒仔亦有發文表態，他表示:「大家都知我份人，我覺得我自己呢就都好講得笑嘅，講乜都得，不過呢喺呢個網絡流行各種風向嘅時代，我都想為自己保留返一啲嘅話語權...好多嘢大家攞嚟講吓笑吓我都冇乜所謂，反正我份工都包埋嘅，不過千祈唔好拱我去咩嘢位高權重、社會權威嗰邊， 無論喺我自己嘅公司入面、定係喺我自己依家呢份工、所身處於嘅工業當中嘅位置，我都只係想好好做一個Servant(僕人), 去serve好自己身處個行業...我絕對唔會做對行業、對人同人之間信任唔好嘅事，因為我大佬(上帝)無時無刻都喺個天度𥄫實我，我做得唔好嘅話，佢會罰我㗎。」