張敬軒揭借獎放Ian屋企之謎　大爆叱咤音響係一個挑戰

歌手張敬軒今年都有出席叱咤頒獎禮,雖然他沒有任何獎項,但台上不少受過他恩惠、支持的後輩都多謝他,令網民都冠以「樂壇社工」這個美譽給他。陳卓賢(Ian)指軒仔當年的男歌手獎放在他家,之後會還給他,而軒仔這晚亦於社交網分享來龍去脈,他發千字長文謂:「都講開咯,唔爭在講埋。關於Ian單嘢其實係咁嘅:兩年前我20周年紅館演唱會搵咗阿姜、陳仔(Ian)、Jer嚟為我擔任表演嘉賓,嗰陣時嘅佢,不苟言笑,又唔係好同人講嘢,畀我一種處於焦慮同埋憂鬱嘅感覺,佢嚟綵排時候嘅狀態,再加上演唱會之後佢搵我幫佢監製一隻歌,我哋慢慢熟落咗,我喺佢身上睇到05至07年嗰個階段嘅我,經常散發出一種對前路茫然嘅感覺。我覺得佢哋12個仔個個都叻,各有各叻,但係畢竟每個人嘅際遇都唔同,要面對同解決自己原生家庭所帶來嘅困難亦都唔同,嗰段時間會經常見面嘅就係得Ian,我覺得做我哋呢行成名要趁早,睇見佢日日咁樣吽吽兜兜,係唔忍心佢浪費自己嘅青春同埋時間。」

他又指有一晚抽起條筋,就打畀Ian:「我話陳卓賢你喺邊?我攞樣嘢畀你。於是我拎咗嗰年嘅男歌手金獎獎座畀佢,我同佢講,好嘢黎㗎,你擺佢喺你寫歌嗰張枱嘅枱頭,望吓望吓就有㗎啦,你要鞭策你自己,學我老闆話齋,做人要爭氣!要為自己爭氣!於是條友攞返屋企,擺咗喺抬頭,影咗張相畀我,就係咁。」

軒仔坦言於頒獎禮後都於網上看過報道及網民言論,他表示:「我想講嘅係,我哋每個人嘅經歷或者社會嘅文化會將我哋教育成為某一種人,或者會無意之中為我哋培養咗某一種嘅價值觀,有時可能係羊群效應,因為身邊嘅人係咁所以我都應該係咁,但我覺得我哋有獨立思考嘅能力,點解因為個世界差,所以我哋都要去做差嘅事會比較容易生存呢?點解唔可以相信,我做一啲、你做一啲、佢又做一啲好嘅嘢,個世界就會變返好㗎喇......成日帶住猜度同防備心做人好辛苦,好艱難,呢個永遠都唔係我做人嘅option。我暫時想講嘅嘢係咁多,諗到再同大家分享。」

軒仔又指Ian好均真,即晚漏夜跟同事一同送番個獎座給他:「我有話畀佢聽尋晚唱live炒車,相當唔好。當然我哋行內人知道叱咤台個音響咁多年以嚟都係一個挑戰(關於點解係挑戰,有興趣嘅喺度留言,我可以專門開個post講),但係我同阿陳講,我跟過甄妮、朱咪咪、陳潔靈呢啲前輩搵食,無論個音響幾有問題,一上台揸住支咪,紮實嘅唱功就硬硬正正咁樣喺嗰度!觀眾係唔需要去bear我哋喺硬件上所遇到嘅問題,觀眾淨係嚟享受㗎咋。我有同佢講:無論因為乜嘢原因,自己當晚嘅表現唔好嘅話,就好好記住呢一種唔開心嘅情緒,唔好放過自己,將呢種情緒變成你去訓練去進修嘅動力!點解我有時會好認真咁樣上網睇人點樣鬧自己呢?因為令你進步嘅方法嘅答案就喺入面!當我哋面對批評嘅時候我哋要抱住MAYBE YOU ARE RIGHT 嘅心態!佢諗一諗,然之後答我:『我一定會再練多啲,一定會愈來愈好!』我有同佢講、我亦都有喺現場同柏宇講,阿姜嘅唱功進步咗好多!」

此外,網上質疑陳卓賢奪多個獎的實力,更有人留言指軒仔幫手造馬,對此,軒仔亦有發文表態,他表示:「大家都知我份人,我覺得我自己呢就都好講得笑嘅,講乜都得,不過呢喺呢個網絡流行各種風向嘅時代,我都想為自己保留返一啲嘅話語權...好多嘢大家攞嚟講吓笑吓我都冇乜所謂,反正我份工都包埋嘅,不過千祈唔好拱我去咩嘢位高權重、社會權威嗰邊, 無論喺我自己嘅公司入面、定係喺我自己依家呢份工、所身處於嘅工業當中嘅位置,我都只係想好好做一個Servant(僕人), 去serve好自己身處個行業...我絕對唔會做對行業、對人同人之間信任唔好嘅事,因為我大佬(上帝)無時無刻都喺個天度𥄫實我,我做得唔好嘅話,佢會罰我㗎。」