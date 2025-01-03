777飲食法　3大原則輕鬆瘦身

坊間減肥方法多不勝數，但萬變不離其中的是控制飲食和運動，但如果想真正看到減磅效果，最有效的方法還是控制醣類攝取，因此網上就流傳一種「777飲食法」，不需要戒掉澱粉、不需要進行劇烈運動，只需要持續進行3個月就能有效控制血糖和血壓，還能擁有Model的身材！

「777飲食法」代表每天70克醣、餐餐7分飽、7天為一個循環。聽上去比較簡單，最重要的是醣類攝取，但此「醣」非彼「糖」，糖分帶有甜味，而醣則是所有產糖食物的統稱，亦即使碳水化合物，吃起來不一定有甜味，例如粉麵飯等。無論是「醣」或「糖」，經過消化後都會產生葡萄糖，令血糖變得波動。按照方法建議每天攝取70克醣的話，則建議選擇含富含膳食纖維的多醣類，可以是2至3份、約200至300克的蔬菜，以及4份原型全穀雜糧，例如每天吃一個110克的小番薯加半碗飯，再吃2至3種蔬菜，約1碗半的分量。

另一重點是餐餐只吃7分飽，就是有點飽意，但又不會過多的感覺。食得太飽容易腸胃不適，亦容易撐大胃口，令減肥路上更加痛苦，不過每個人的7分飽的標準不同，建議用心感受，拿捏飽足和飢餓的感覺。最後是以7天為一個循環，堅守以上飲食原則連續6天後，則可有1天放縱日，可吃比較高量的醣類，但同樣不建議選擇過度加工，或多油多鹽等的食物。此方法較容易執行，不用挨餓就能調節身體代謝，達到瘦身效果。