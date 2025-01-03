爆與好友性格不合　黃筠兒愛真心唱

三位《全民造星IV》的歌手黃筠兒（Chloe）、趙展彤和陳昭煊（超酸）的合唱歌《公審法院》，早前獲新城勁爆爆頒獎禮2024的「勁爆合唱歌曲銅獎」，台上領獎時超酸一度無影，原來她去了洗手間，好彩Chloe發揮主持的小宇宙，將得獎感受拖慢來講，成功拖到超酸上台，抹了一把汗，笑言多得與譚玉瑛拍住做節目多，多番練習所致。Chloe表示:「好開心喺造星IV嘅時候識到呢兩個girlfriends，由2021年開始選秀節目過後，我哋一齊喺各自唔同領域地努力工作，不多不少都喺網上評論遇到唔少嘅言語攻擊，所以做咗呢首歌出嚟，完全冇想像過呢一首歌會從大眾同埋電台得來咁多嘅愛戴。」笑指這個「限定組合」會繼續拍多些得意片，以及未來可以做多些音樂作品呈現給大家。她卻自爆其實三人經常拗交，她說：「雖然我哋三個極度不夾，亦都成日拗交，但係好多時候我哋都係最真心的，為咗大家去說話，有你哋喺我隔離，今年真係比以前安心咗不少，同埋小咗緊張，同你哋一齊咗之後，亦都開拓咗我嘅ONx一面，所以大家有興趣繼續睇我哋嘅笑片請繼續留意。」2024年Chloe身體出毛病，走過鬼門關，無想過會收到一份禮物（獎項），真心感恩。又特別感謝兩位經理人，好像兩位爸爸媽媽一樣一直無微不至照顧。