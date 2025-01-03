黃凱芹開騷首場即超時1粒鐘　杜自持偷偷請周慧敏入場

「情歌王子」黃凱芹（Chris）夥拍音樂人杜自持（Andrew）昨晚（2日）假戲曲中心舉行4場音樂會的頭場。Chris當晚共換上了3套靚衫，大談與老友Andrew的過去，表示與Andrew的緣分始於1987年陳百強的《夢𥚃人》專輯，當時Chris一聽到歌曲《我的故事》及《夢𥚃人》就覺得編曲好特別，所以就四圍打聽想結識Andrew，還笑言當時未認識Andrew的時候，見到他的中文名字「杜自持」以為對方好有錢，說：「呢個人一定有好多物業，仲要全部都自持。」

音樂會上，Andrew的兒子Brian擔任結他手，大爆爸爸好嚴厲，若果在錄音室彈得唔好，就會指住人鬧。期間Chris唱完《假裝》後，特別指向台下，原來歌曲的原唱者周慧敏身穿黑衣和戴上口罩在台下欣賞演出，Chris表示感謝她的到來，笑言知道對方的前來睇騷感到緊張並祝福她家中的貓咪早日康復。之後被譽為「HiFi 靚聲天后」陳潔麗以嘉賓身份現身唱出《小玩意》。

受訪時Chris表示因為與Andrew是第一次用這種形式合作，所以大家會有好多交流，以致第一場未能好好控制時間，超時了約1個小時，所以未來三場都會縮短一些談話內容，但就不會減少歌曲。提到周慧敏的捧場，原來是Andrew特別請的，Chris透露以為愛貓如命的周慧敏要照顧家中病貓所以不能前來，最後見到對方出現大感驚喜。問到在周慧敏面前唱她的歌有沒有壓力？Chris就表示沒有，坦言壓力都是Andrew給的，稱平時演唱會都是唱自己的歌，所以今次與Andrew合作需要重新學習他的作品，而且演唱會於去年11月底才談合作，時間比較趕急，再加上要練習Andrew的歌詞，更加不能怠慢。

另外講到Andrew好嚴厲，Chris就表示沒有被對方鬧過，說：「佢可能對家人先比較嚴謹。」Andrew則澄清自己是對事不是對人，亦表示自己沒有鬧過藝人，亦好滿意Chris的表現，大讚Chris與張學友一樣唱歌都好感動人和有技巧。提到Andrew只作過一首歌給Chris，對此Andrew答應靈感一到第一首歌就會寫給他。