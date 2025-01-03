賴慰玲蕭正楠相識20年　一包薯片結緣：關心後輩典範

藝人賴慰玲去年8月在社交網晒身材曲線宣布懷上第二胎，近日她在社交網大晒肚皮，相中以沙灘為背景，她穿上黑色背心型bra top，肚皮已非常巨型，但難得手臂仍然纖幼，而且臉尖尖，認真得天獨厚，她以這輯孕照揮別去年，迎接2025年，並大談身體發生不少變化：「兩個人一個身體的日子，每日都有好多變化同挑戰，真係關關難過關關過，進入最後階段，依然覺得好不可思議，真係好期待好期待抱抱你。」好姊妹蔡思貝留言稱「好大」，並謂也期待抱抱她及BB，黃翠如與陳凱琳都大讚她靚。

另外，賴慰玲與蕭正楠主演的無綫劇《奔跑吧！勇敢的女人們》最近播出，劇中講述兩人20年前已經認識，原來現實中，兩人真的結緣於20年前，賴慰玲在社交網甫上當年合照，並憶述：「係真係20年前，我細細個有幸同Edwin哥哥一齊演出舞台劇，Edwin哥哥當年做嘅鐵郎博士令人印象深刻，仲記得當年演出期間係我會考放榜，好似有科唔合格，我有啲唔開心，Edwin哥哥就請我食咗包薯片，簡直係關心後輩嘅典範！」她稱相隔20年再次合作，笑言：「見到Edwin哥哥將角色演得如油膩有趣，實在令後輩大開眼界。」有份拍攝《奔》劇的吳若希留言謂：「希望年尾投票有得投《2025萬千星輝頒獎典禮最油膩角色獎》」。