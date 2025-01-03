《降魔的》肥仔綠葉何遠東宣布離巢TVB：演員要好好謝幕！

憑劇集《降魔的》中飾演的士司機為人認識的肥仔綠葉何遠東，加盟無綫17年，在新的一年跳出舒適圈，今日（3日）在社交網宣布離巢，他寫道：「舞台劇，始終會有完場嘅一刻…在完場之前，演員要好好謝幕，好好脫離角色，重新迎接下一個新挑戰！感謝一路上陪伴我同喜同悲的觀眾；感謝時刻用心共事的台前幕後朋友；感謝讓我發光發亮的每一個角色。我們約定，未來再遇！」而韓馬利老公、曾是邵氏兄弟藝員的杜燕歌，亦在社交網晒電視城門外的照片，留言：「後會有期！」與何遠東雙雙離開娘家。

何遠東於2008年畢業後獲邀加入無綫電視，參與幕前拍攝工作。2012年憑劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」而為觀眾所認識。2014年，他憑舞台劇《華佗六頂記》獲提名第23屆香港舞台劇獎 「最佳男主角（喜劇 / 鬧劇）。2017年，他在劇集《心理追兇 Mind Hunter》中飾演精神病患者「唐俊文（文哥）」，演技受到觀眾讚賞，更奪得《萬千星輝頒獎典禮2017》「飛躍進步男藝員」。同年，他在台慶劇《降魔的》中飾演計程車司機「龍茂（龍貓）」，演出再度獲網民讚揚。他亦因拍攝此劇與同劇演員黃智雯及胡鴻鈞結緣，組成「降魔的偷跳小隊」。他憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2017》首度獲提名「最佳男配角」，並在《2017香港電視大獎》獲得「男配角獎（劇集）」。