主題Cafe　吸睛有新品

香港人每日都過得極其繁忙，無論返工方學，家中或公司的瑣碎事一大堆，想要有Me Time，偶然去Cafe抖一抖都唔錯。現時Cafe為吸客，除和不同單位作聯乘，還會提供美味餐點，無論是想打卡、Hea，又或用餐都無問題。

可愛卡通人物

無論是大人或小朋友，對可愛的卡通人物，都毫無抵抗力。中環和銅鑼灣有分店的咖啡品牌Cafe於現時至1月22日變成身指定卡通人物主題布置，店內以紫色作主調，搭配頭像造型霓虹燈更添趣味。限定的Taro Latte，表面還有公仔拉花，香味又吸睛，配紫薯瑪德琳蛋糕，甜點含有黑糖麻糬和朱古力醬，互相搭配更美味。客人還可以慢慢揀選聯乘商品，粉絲最愛。

惹味泰風

泰國有很多主題Cafe，來自曼谷的新派泰式Cafe連餐廳剛於啟德開設新分店，泰國藝術家以街頭風畫作配工業風設計，開放式廚房和海鮮吧讓客人如置身當地夜市，新分店限定有金不換卜卜蜆和冬蔭功卜卜蜆煲，前者芳香，後者辛香惹味，各有特色。其他還有泰式鮮蝦刺身杯、泰式香芹炒蛋和青檸碎椒辣魚片等，配椰青、椰青沙冰、西瓜泰椰、泰式檸檬茶和新出的菠蘿香茅綿綿冰等。