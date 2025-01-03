于正爆同「失語」趙露思傾足1粒鐘　大和解寄語對方健康歸來

「內地甜寵女神」女星趙露思去年（2024年）年尾突爆失語、喪失行動能力住院，更自曝長期遭職場霸凌、有嚴重憂鬱症，部分粉絲昨日（2日）又把知名製作人兼編劇于正扯入漩渦，攻擊他早年也有聯合趙露思前經紀人一起罵她，于正深夜先是發文點名趙露思叫她說明一切，之後再發文透露與趙露思聊了1小時把事情全部講清楚，澄清彼此關係「挺好」。

于正因被趙露思粉絲綑綁其前經紀人徐以若上熱搜，認為他聯合徐以若霸凌趙露思，因而暴怒發文，文中更點名趙露思出來說句話，他後來在留言區回應已與趙露思社交網聯繫，又發文表示與趙露思聊了1小時，透露：「我給她的鼓勵她也看到了，要我幫忙的我也幫了，別亂咬，給她遭黑。」

于正有感而發：「生活就像一齣戲，你方唱罷我登場。其實無意捲入各種是非，但遇到是非總想說兩句。這個世界真是一面鏡子，指摘別人的人，自己才是施暴者。」他點出早前趙露思的粉絲不滿她自己化妝效果不佳、也不認同新戲挑選的男主角，因而對她進行大規模的批判、施壓，甚至還有所謂的「辱追粉」（指打壓式的貶低藝人，甚至是故意挑刺，用辱罵偶像的方式表達愛意的粉絲）辱罵太過捱告。于正文中寸爆趙露思粉絲：「例如那些粉絲，到處罵人，把人推到風口浪尖，還在埋怨別人自證解釋，多麼滑稽。誰打擾病人休息的，是我嗎？是你們！要不是你們拿槍亂打，傷及無辜，誰會理這種事？」

最後于正強調他與趙露思這件事已經過去，開心是最重要的，「我們往前看，等著破繭成蝶，等着健康歸來。」