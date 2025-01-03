鍾培生畀機會BabyFace出賽　揚言同佢打要2,000萬拳籌

「富三代」鍾培生今日（3日）率一眾拳手出席《培生擂台：無敵盃》過磅儀式記者會，當中包括話題人物BabyFace亦會出戰，其對手為去年決賽優勝者魔筋斌叔，他在台上笑說：「好多人叫我打死佢，但咁並唔係拳擊宗旨，佢太Baby face，女性係唔會鍾意，我會用『還原靚靚拳』重拾佢嘅雄風，變為Man face。」BabyFace則回應要以勇氣感動大家，更大晒日文，叫身旁的日籍拳賽女郎替他打氣，被司儀笑他打拳不忘溝女。

鍾培生表示本身冇留意BabyFace，但對方近日不停在網上留言挑釁其他拳手，故給他機會打一場，他説：「本身覺得佢玩玩吓，但睇過佢訪問、操拳，覺得佢唔錯。」問到愛打拳的他為何不落場比賽？他笑謂：「我都想打，阿媽唔畀呀！」他指若有人能付出2千萬拳籌，加上對手磅數符合，就算要跟曹星如對戰也沒有問題。

BabyFace表示本身零運動，不過覺得很多港人勇氣不足，故希望上擂台打出勇氣鼓勵大家，透露每天操拳3小時，笑言現在攰得一靜下來便想睡覺，問他不擔心被打至「豬頭炳」？他笑謂：「生命就係危險！我有練防技，唔擔心變豬頭炳。」他透露女神薛影儀會來觀戰支持，提到他在台上撩妹，他自爆到健身室練習時，獲女拳手向他行注目禮，向他送上佩服的眼神。