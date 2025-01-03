本日日本：餐廳列車　周遊饕樂

在日本，列車除了是交通工具，也可以是「移動餐廳」！當地有不少附設廚房車廂的餐廳列車，讓旅客可邊賞車窗風景、邊享受精緻餐點，令車程成為了享受。踏入冬季，多輛餐廳列車紛紛推出全新餐單，其中西武鐵道往返池袋．新宿與秩父的「52席的至福」，最近與新加坡旅遊局合作，找來名廚即日起至3月炮製別具獅城風味的Brunch和晚餐套餐。另外丹後黑松號及Tohoku Emotion兩輛餐廳列車，亦各有期間限定的餐單出籠，絕對想先坐為快。

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地道風味 創意昇華

於西武新宿站或池袋站上車，一路開往埼玉縣觀光熱點秩父的「52席的至福」餐廳列車，最近與新加坡旅遊局聯手，即日至3月推出可享用特色新加坡創作料理的Brunch及晚餐套餐。兩款套餐找來於東京日本橋的米芝蓮一星餐廳nôl總監野田達也監修，他之前便到新加坡實地考察，由大牌檔到Fine Dining餐廳統統試勻後，設計出車廂享用的創新菜單。兩款套餐的前菜均相同，分別是叻沙風味忌廉可樂餅、榴槤白芝士撻、鹿肉沙嗲酥皮批及辣椒蟹焦糖布甸。亮點之一是Brunch的主菜Chicken Rice Rouleau，特別將新加坡名物海南雞飯炮製成卷狀，既保留了嫩滑雞肉結合雞湯飯的風味，同時提升至法式料理的層次。至於晚餐的主菜Bak kut teh au Boeuf則把肉骨茶改頭換面，變成了西式牛肉飯。而甜點則是不同口味的摩摩喳喳。活動期間車廂特別使用新加坡設計品牌Supermama的餐桌用品，例如餐巾及杯墊，為盛宴增添時尚元素。車費（Brunch）兩位¥30,000起（約HK$1,500）、（晚餐）兩位¥36,000起 （約HK$1,800）。

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丹後名店 各自精彩

京都丹後鐵道旗下的餐廳列車丹後黑松號，即日至3月31日逢周五、六及日找來沿線知名單位合作推出的秋冬套餐，亦成為旅客近期的焦點。分別有人氣菓子店Patisserie Cafe Katashima監製、大量使用最高質黑豆「丹波黑豆」炮製的早晨套餐（列車10:08am從福知山出發往天橋立），由創意餐廳Un Son Benir以丹後產食材炮製日西合璧菜餚的午餐套餐（列車1:05pm從天橋立出發往西舞鶴），及海鮮專門店Sakana Terrace監製、可享受豐富海產及當地出產清酒的地肴套餐（列車4:05pm從天橋立出發往西舞鶴）。特別推介午餐套餐，包括有香箱蟹法式凍批及佛羅倫斯風法式鹹批等前菜，和烤豬肉配岩津葱蘑菇忌廉醬等主菜，非當豐富滋味。車程方面，早餐套餐會於大江站停留15分鐘，乘客可落車前往鬼瓦公園散步或到周邊商店購買手信。午餐及晚餐套餐會分別於美不勝收的奈具海岸停留15及5分鐘，並在高出水面僅6米的由良川橋梁緩慢行駛。車費每位¥5,500起（約HK$275）。

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菜單頻密換 新鮮感爆棚

JR東日本只在周六、日及假日於八戶線行駛（八戶站往返久慈站）的餐廳列車Tohoku Emotion，賣點是由知名廚師使用東北食材烹調原創法國菜菜單，去程供應的是午餐，回程則提供甜點及自助式下午茶，而且每年更換兩次主廚及4次菜單，保持新鮮感。即日至3月，去程菜單帶來以西西里風格料理馳名的東京人氣餐廳 Don Ciccio廚師石川勉監製的套餐，前菜有薯仔Ricotta芝士松露凍湯、茄子番茄Mozzarella芝士卷、焗鱈魚蓉及特拉帕尼風味Couscous等，主菜有玉棋及番茄燉煮白金豚肉卷，甜點有士多啤梨Tiramisu、蘋果撻及檸檬布甸。回程時則可品嘗Hotel Metropolitan Morioka旗下熊谷崇師傅設計的原創甜點自助餐。列車的細節也別具心思，負責車身設計的是曾操刀設計法拉利跑車的奧山清行，車廂以木色為主，內裏鋪上地氈，車門兩側飾有小巧的玻璃燈，洋溢歐陸風情。細心一看，處處可見岩手南部鐵器和青森南部姫毬等東北傳統手工藝。八戶站往久慈站（包午餐）車費每位 ¥10,200起（約HK$510），久慈站往八戶站（包甜點下午茶） 每位¥5,900起（約HK$295）。