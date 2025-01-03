《MIRROR Chef》頒獎　AL奪「初心進步獎」知佢咩料啦

男團MIRROR的節目《MIRROR Chef》明晚（4日）最後一集，節目根據12子的表現設了特別獎項頒給4位成員。姜濤率先提議要頒「最佳勤工獎」給隊長楊樂文（Lokman），覺得拍攝期間隊長功勞最多，Lokman笑言要多謝姜濤提名，否則自己也拿不到獎。

「初心進步獎」則由盧瀚霆（Anson Lo）獲得，因為他的廚藝雖然還有很大的進步空間，但比起之前已經有明顯的改善，呂爵安（Edan）即表示懷疑Anson Lo的廚藝進步；Lokman則笑指：「我哋進步唔係講幾多，係講心態！」而「最熱誠參與拍攝獎」和「最佳急才獎」則分別由邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）奪得。至於，未得獎的成員則有「豬肉獎」安慰，由姜濤進行「姜太公分豬肉」頒發儀式。

經過節目拍攝後MIRROR 12子對煮嘢食有更深體會，Stanley坦言煮食是一件很繁複的事，所以很欣賞會煮食的人，Anson Lo則更加佩服媽咪，因為由細到大媽咪都毫無怨言地密密煮，還煮得很開心，故真的很尊敬媽咪。江𤒹生（Anson Kong）亦指如果自己有時間，一定會首選煮給屋企人吃。而說到吃過最溫馨的食物，12子紛紛說出媽媽的菜式，果然媽媽的味道是最好的。