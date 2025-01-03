周興哲打友情牌　邀張鈞甯林柏宏演出MV

台灣創作歌手周興哲推出新專輯《Almost幾乎是愛情》，繼之前一二部曲請到重量級明星好友陳意涵、傅孟柏、郭雪芙和王陽明座陣後，第三部曲新歌《我們沒開始》的MV再請到林柏宏和張鈞甯擔綱演出，MV講述張鈞甯飾演的心臟專科醫生「林芷琪」與林柏宏飾演的天才作曲家「浩文」之間一段愛情故事，正當感情醞釀之際，卻出現步伐不同，表達出「也許最好的開始，是我們沒開始。」

林柏宏表示角色懂得在生活當中放慢腳步，去細細品味，但張鈞甯的角色則工作非常忙碌的事業型女子，張鈞甯分析角色因為有很多人生目標要完成，「理想愛情之於她來說，應該很難，她需要的不只是陪伴，更重要地是需要一位在同樣速度和方向的軌道並肩往前走的人，和浩文理想中的愛情有分岔。」

張鈞甯表示第一次聽到這首歌時，就覺得誰沒有談過沒有開始的戀愛，所以這首歌的旋律和歌詞，就會把你帶回人生經驗的某一個階段，會讓你想起那種酸酸的甜蜜。她表示：「但是當下它又會讓你覺得，其實沒有開始真的比較好，會想起很多人的過往。」林柏宏就指自己很久沒有拍過這麼深刻跟浪漫的愛情故事，「希望大家也可以在劇情當中，找到屬於自己共鳴的情感。」