500e玩味電蠍　開聲揸最有Feel

久違了的意大利「500仔」，最近換上純電動力重返香港巿場，而且不僅只有Fiat，還有以性能品牌Abarth。其中Abarth 500e不僅改以結合了閃電和蠍子圖案作廠徽，強調其純電動身份，更配上可開可關的車外發聲系統，開啟後即帶來該品牌既傳統又熱血的汽油引擎及排氣聲效，行電得來非常好聲，過癮又好Feel。

車身不到3.7米的Abarth 500e貫徹了動感小「蠍」背DNA，試駕車身披Sharp醒搶眼的Acid Green全新車色及黑色Abarth車側拉花，並配上白色前後下擾流及鈦灰色側鏡蓋，造型既潮又型，充滿個性惹人注目。

車上更是免費升級了一系列的Turismo套件，除了配備18吋鑽石切割合金輪圈、壓鑄有Abarth字樣的金屬門檻、帶有黑色蠍子圖案的金屬運動加減速腳踏外，車廂更是廣泛採用Alcantara超細纖維仿麂皮配高級皮革鋪陳，平底賽車化軚環上12點位還有粉藍標記。全車座椅均有高視覺對比粉藍色和黄色雙縫線點綴，配搭蠍子圖案椅背壓花；運動前座加入了電熱功能，頭枕上還特別繡有黄色蠍子圖案，突顯其跑格個性。

另值得留意是，內裝細節明顯花了一點設計心思，其中內門板扶手帶有500e車型圖案連Made in Torino都靈製造字樣，波棍台前方無線充電板更注入了版畫般的都靈城巿景觀，都靈著名地標安托內利尖塔(Mole Antonelliana）清晰可見，玩味時尚。

雖然單看155PS最大馬力和235Nm最大扭力的動力輸出，不算亮眼，但其實對於一輛淨車重只有1,360kg的揭背車仔來說，絶對是好力，尤其是選用了Scorpion Street 或Scorpion Track駕駛模式，即使試駕期間車載着三人，每一次加速都會令人腎上腺素飆升，你真係估佢唔到。

車上另配備Turismo駕駛模式(可理解為節能模式)，切換至此模式加速力明顯變得相對平穩，這跟馬力和扭力輸出會分別自動稍降至136PS和220Nm有關，配合埋單踏板操作，鬆開加速踏板便會自動按比例減速和將動能回收，適合輕鬆Hea揸。補充少少，單踏板駕駛功能在Scorpion Street模式時也一樣適用，日常想揸得進取些，又想享高效動力回收兼慳番不少踩制動腳踏的功夫就最啱。

想揸得Hyper一點，大可在開車前透過10.25吋中央觸控屏幕，點選開啟車載的車外發聲系統，在仿真度極高的引擎及排氣聲效加持下，整部車頓即由本來好冷靜變得鼓譟，足令置身車廂的我們變得熱血升溫。老實說確是有點嘈，但無可否認這股很耳熟的虛張聲勢卻是有着一股令人無法抗拒的過癮享受，試揸一轉你就知我講咩。

規格表

車型：三門四座位揭背車

驅動：前置馬達、前輪驅動

電池：42kWh鋰離子電池

最大馬力：155PS

最大扭力：235Nm

0-100km/h：7秒

極速：150km/h

綜合續航力：253km(WLTP)

充電時間：支援85kW DC直流快速充電，0-80%需35分鐘；11kW AC交流電，0-100%需約4小時15分鐘

車身體積：3,673×1,682×1,518mm（長×闊×高）