湯怡曾暴瘦驚現排骨胸　近照突升Cup網民質疑：星球大墊？

藝人湯怡在2021年與大她8年的排舞師麥秋成結婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」麥紫喬，婚後照顧家庭及打理自家餅店生意，減少幕前工作。一向勤力健身的湯怡一直Keep住Fit爆身形，但去年一度因瘦到心口驚現「排骨胸」而嚇親網民，甚至有人擔心她鬧婚變。不過日前湯怡就激罕大騷事業線，但竟有網民留言：「星球大墊？」

湯怡日前晒出一張側面照，並寫道：「過去這一年過得非常非常充實，下半年簡直是瘋癲🙈下星期衝刺多兩日，願之後的日子可以Work Life Balance😌💪🏼」相中所見，身穿低胸連身裙的她，激罕微露事業線，再披上一件黑色連肩袖套，但就引來網民負評：「人靚衫差，設計麻麻！黑衣唔知點咁！」亦有人表示驚喜：「乜事？？幻覺？？」更有網民笑言：「星球大墊？」

去年5月湯怡曾在社交網分享兩張靚相，相中所見她身穿吊帶Bra top搭配長裙，大騷纖幼四肢及小蠻腰，但就意外掀起網民熱議，認為她瘦到心口驚現「排骨胸」狀甚嚇人，紛紛留言勸她切勿過度減磅，甚至有人擔心她鬧婚變：「棚骨真心恐怖，一啲美感都冇」、「好瘦呀見到胸骨，真係唔靚」、「女人最忌心口冇肉（男人不愛），食多餐啦」、「麥秋成偷食不要怪任何人，是你一手做成，回想起安心事件。」對此，湯怡亦有在限時動態中作出回應：「見到大家成日話我瘦，我就睇返以前啲相，其實我以前都一樣瘦㗎，陀住B都係…」又分享做媽媽凑女的辛酸，大呻：「媽媽好攰啊。」