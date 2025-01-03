仙北谷夏娜　嫩白G奶超新星

廣東話有所謂「寶物沉歸底」，意思係好嘅事物通常喺最尾先出現！原來日本寫真界都興玩呢一招，安排魅力驚人嘅超新星喺下半年登場，而喺剛過去嘅2024年就有仙北谷夏娜同大家見面！

媲美洋妞

喺日本寫真界，每隔幾年就有「黑船來襲」，即係身上帶有外國血統嘅靚女出現，出名嘅例子包括小林惠美、Leah Dizon、藤田Nicole、Angela芽衣等等，而喺最近又多一位，佢就係仙北谷夏娜！

年僅18歲嘅夏娜，青春逼人，五官標致，笑容甜美，氣質獨特，望落個樣有啲鬼鬼哋，雖然官方冇就阿妹嘅血統提供確切資料，但明眼人一睇，混血兒身份應該唔會錯得去邊！再者，夏娜嘅身材高挑，有成5呎5吋，心口仲有一對外形飽滿嘅極品G奶，加埋肌膚極為白嫩，同來自歐美嘅好波洋妞有得揮！

雙線發展

仙北谷夏娜出生於盛產美女嘅日本秋田縣，但出生冇幾耐就跟阿媽去英國倫敦生活，之後再回流日本。提到夏娜嘅媽媽，唔少日本電視觀眾都話好面善，據聞佢就係曾經做過電視台女主播嘅仙北台晴美。

由於夏娜天生麗質，返到日本生活後，參加咗選美活動「日本全國女子高中生制服收藏2024」，雖然屈居亞軍，但就加入咗美少女組合「Charm Poche」，正式進軍藝能界。去到上年嘅下半年，夏娜獲雜誌邀請拍攝水着寫真，開始以寫真女優身份同觀眾見面。講到未來發展，夏娜話希望有機會磨練一下演技，若然可以參演電視劇就最好不過！

仙北谷夏娜除咗拍寫真，亦係藝能偶像，登入其社交網，除咗可以搵到唔少靚相，仲會第一時間知道佢嘅最新消息。

Profile

年齡：18歲

身高：5呎5吋

三圍：35G-24-35