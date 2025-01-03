姜濤談得獎心聲　屬鼓勵性質：冇，唔代表首歌係白費

男團MIRROR人氣王姜濤推出新歌《白果》，道出他對於獎項的心聲，MV更找來900位姜糖拍攝，造就一場別具意義的頒獎禮。

姜濤出道至今已6年，新歌是姜濤對於獎項、頒獎禮的睇法和感悟，他以自己作為例子解釋道：「我上年出咗3首歌，粉絲會話我出唔夠歌，會唔會攞唔到獎，於是我就思考係咪要出多啲歌，符合粉絲對我嘅期待呢？但上年出歌嘅頻率係我感到舒適嘅節奏。」

對於獎項，姜濤覺得只屬於鼓勵性質，他表示：「攞到獎故然好，但攞唔到獎都唔代表我做嘅每一首歌係白費。無論攞獎與否，自己點樣評價自己先係最重要，呢個係《白果》想表達嘅訊息。」他指每個行業都會有各種獎項，認為無獎並不代表一無是處：「無論成績如何，我都希望自己可以做到以坦然嘅心情去面對任何結果，同時亦希望每個人都可以做到，因為我覺得人生唔係得一個獎項，人生仲有好多唔同嘅嘢。」

而新歌的場景設置成一個頒獎典禮，更動員了900位姜糖參與拍攝，其中一些姜糖更戴上面具，原來是有特別原因，姜濤解釋：「我每次坐喺頒獎典禮場地裡面，我都唔係放鬆，我相信每個歌手坐喺台下嘅時候，應該多少都會有緊張，因為每個人都希望自己嘅努力會被肯定，係好正常嘅一件事，但除咗台上嘅獎項，係咪仲有其他嘢我哋可以攞到呢？MV裡面係一個好抽象嘅頒獎典禮，每個戴住面具嘅粉絲，係代表各行各業嘅人，我哋去每個頒獎典禮嘅時候，會用面具遮住自己緊張嘅心情。希望大家都可以放低面具去享受每一個頒獎典禮，而今次有900位粉絲成為台下觀眾，好多謝咁多位嘅參與。」來到2025年，姜濤將會重新出發，他坦言：「我始終係好鍾意唱歌、做歌手，2025年我會做好多一系列，大家期待咗好耐嘅、唔同嘅歌曲畀大家。」