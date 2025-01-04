【是日通勝】

農曆十二月初五

甲辰年 丙子月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：栽種、祭祀、理髮

忌：詞訟、除服、交易

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：29、24、25

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

金牛座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

雙子座：財運不俗，投資容易獲利，但要見好即收。

巨蟹座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

獅子座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

處女座：身心狀態一般，無論做甚麼事都提不起勁。

天秤座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

天蠍座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

人馬座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

山羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

水瓶座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

雙魚座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）兔 健康差

鼠：運勢變好，工作順利，好事陸續有來。

牛：工作運一般，主動性不夠，效率下降。

虎：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

兔：是日沖煞，健康運差，提防舊患復發。

龍：整體運一般，要明哲保身，高調易惹禍。

蛇：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

馬：事業運轉差，宜堅守崗位，忌遲到早退。

羊：珍惜眼前人，感情關係是要用心經營！

猴：情緒大起大落易傷身，盡量保持平靜。

雞：待人宜大方一點，斤斤計較沒有好處。

狗：要做個精明消費者，避免先使未來錢。

豬：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

月亮星座：內在情感與生命旅程的指引

我們平時常問：你是甚麼星座？多是問你的太陽星座，但我們還有一個重要星座：月亮星座。在占星學中，月亮星座是每個人出生時，月亮所處的星座位置。與太陽星座（代表個人的外在性格和生活目標）不同，月亮星座側重於內在情感、潛意識和情感反應。它揭示了我們的情感需求、安全感來源以及對舒適和安慰的需求。

月亮星座代表個人的情感本質，它能夠揭示我們在情感層面的脆弱點和優勢，反映出我們如何處理情緒和應對內心的感受。例如，一個月亮在巨蟹座的人通常會展現出高度的敏感性和情感上的共鳴，家庭生活對他們來說尤為重要。而月亮在獅子座的人可能在情感上更為自信和熱情，渴望得到注意和認可。

月亮星座也在我們的日常生活中起着至關重要的作用，不僅影響我們如何表達情感，還關乎我們的本能反應和直覺決策。當面對壓力或困難時，月亮星座會顯示出我們最自然的應對方式。這就是為甚麼理解自己的月亮星座可以幫助我們更好地掌控情感狀態，並找到讓自己感到安全和舒適的方法。

總體而言，月亮星座在占星學中的地位非常重要，不僅代表了我們的情感本質和反應方式，還關乎我們在日常生活和親密關係中的情感需求和安全感。通過理解和探索月亮星座，可以更深入地了解自己和他人的情感世界，從而過上更為和諧和滿足的生活。