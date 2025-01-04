黃子佼判刑8個月　老婆孟耿如自創品牌宣布暫停營運　

台灣藝人黃子佼因持有未成年兒少性影像，一審遭判有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，可上訴。黃子佼演藝事業盡毀之餘，連帶老婆孟耿如嘅事業都受到牽連，鮮少亮相幕前外，早前孟耿如自創嘅香氛品牌，亦宣布暫停營運、販售：「由於品牌經營權的轉移，我們即將在1/15暫停在官網的營運與販售。未來品牌規劃想去歐美旅遊闖闖，希望未來還是可以再用另一種面貌回來。」

此外，孟耿如自創嘅香氛品牌喺2023年，出售嘅香氛蠟燭，更被指控玻璃瓶身疑似有瑕疵，燒一燒就會爆炸，險釀成悲劇。對此，孟耿如曾親自發文道歉，認有兩、三位消費者，都遇過蠟燭瓶器脆裂情形，並對消費者深感抱歉，強調產品推出前絕對測試過無數次：「從來沒有這樣過，所以忽略了要第一時間提醒大家正確使用蠟燭的方法…我很抱歉。」之後，孟耿如亦附上使用蠟燭嘅提示卡片作為應變措施，此後未再發生過有收到卡片，但仍玻璃瓶碎裂嘅消息。最後，孟耿如再致歉：「首先先跟支持我們品牌或購買過我們品牌的你們，若有因為使用我們產品而得到不好體驗…致上十二萬分的歉意，絕對有收到大家的反饋，而立刻進行調整。」並重申會收下大家的意見，品牌將繼續努力。