東方日報C1：陳自瑤成全羅子溢：佢想同老婆一齊攞

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本月19日在澳門隆重舉行，每年的視帝、后獎項競爭都最為激烈，近日有內地影視平台統計2024年無綫劇集評分，羅子溢與YoYo去年2月播出的《婚後事》榮登榜首，力壓近期話題作《黑色月光》及《巾幗梟雄之懸崖》成為「劇王」，兩位主角的亮眼表現為劇集加分不少，網民紛紛力撐兩人得獎，令他們稱帝封后呼聲更高！

《婚》劇播出時掀起熱話，YoYo在該劇首演「女一」，其歇斯底里演繹獲讚演技大爆發；至於飾演出軌已婚男的羅子溢被讚脫胎換骨，感染力強，兩人均被網民力推為視帝后！對於《後》劇評分登頂，羅子溢接受本報訪問時開心說：「劇中所有演員都突破咗自己，同有好多第一次嘗試，包括我第一次處理較複雜嘅角色，以往嘅角色比較單向，可能我做咗丈夫同爸爸，所以對角色有更深體驗。」

孖太太楊茜堯谷票

至於首年正式角逐視后並打入10強的YoYo，有機會奪得人生首個視后獎座，昨日她受訪時說：「聽到呢個消息都好開心，我好鍾意套劇，劇本好好，亦係我第一次有角色得到大家喜愛，所以真係好高興！至於有冇信心攞獎，我當然希望有機會啦！不過對手真係好強勁，所以都係隨緣。（想唔想同子溢一齊攞獎？）佢梗係想同佢老婆一齊攞啦！哈哈！」

若羅子溢與楊茜堯夫妻檔封帝后，絕對是一個經典，近日兩人落力拍片谷票，片中羅子溢先出場，自我介紹是《婚後事》的羅子溢，接着合起雙手說：「你估吓我收埋啲乜？」一打開，楊茜堯現身並說：「我係《黑色月光》楊茜堯，大家記得投票喇！」表現非常合拍。

至於YoYo亦不敢怠慢，上載一輯身穿斜膊裙的靚相派福利，她更發放「愛」的宣言，揚言比昨天多愛自己一點，把自己放在第一位，追逐目標，為自己感驕傲，並一如既往地為自己慶祝。這番「愛自己」言論觸動網民神經，指老公王浩信冷落她，YoYo受訪時解釋：「其實冇咩特別意思，每年我會畀自己一啲鼓勵，畀其他人鼓勵，只係想正能量啲。嗰段嘢係喺網上抄出嚟，依家好多獨立女性，無論有冇家庭都唔可以冇咗自己，要愛錫自己多啲，唔可以忽略自己。」

另外，劇集評分排行第2至4位分別是《反黑英雄》、《神耆小子》及《企業強人》，而《異空感應》及《本尊就位》並列第5，台慶劇《黑》劇及《巾》劇反而5強不入，令不少人跌眼鏡！而播出時已被網民吐槽配角戲份過多的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，更是毫無懸念地「包尾」！不過，無綫頒獎禮「最佳劇集」10強與內地評分有出入，《神》劇、《異》劇及《本》劇統統出局，當中《異》劇播映時贏盡網民讚賞，大讚是全年最佳懸疑劇，故紛紛大嘆可惜。

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