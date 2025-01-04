新地旗下YOHO系商場2025賀新春　推出四款御守造型「形點獻瑞」利是封

【營業資訊】新鴻基地產（下稱新地）旗下YOHO系商場於農曆新年期間，積極把握農曆新年黃金消費檔期商機，為顧客帶來多元化之購物玩樂體驗。新春期間以不同策略刺激消費及人流，捉緊新年長假期留港客和訪港旅客之消費機遇，延續聖誕消費熱潮。踏入2025年，特意推出「形點獻瑞」新春利是封，以蘊含無限祝福的和式繩結御守外形設計，襯以帶來新春普世歡騰氣象的動植物圖騰，並以華麗的熨金激凸印刷工藝造就質感風利是封以供換領。農曆新年期間，更請來新春開運財神到場向市民大眾拜年送上新年祝福，祝願大家新年新氣象，新年從財神手中接過祝福與及好福氣；另外YOHO 亦將於場內安排賀年祥龍醒獅表演為新春帶來鴻運當頭的祝福。

同場加映：風靡全球的韓國男團組合「SEVENTEEN」的香港首間期間限定店將於今個新年期間搶先登陸YOHO MALL形點，以多姿多彩的活動迎接新一年，相信將會吸引更多年輕顧客到訪，注入更多人氣與活力，為YOHO MALL在2025年的新年期間奠定強勁的開局。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示：「回顧2024年，YOHO系商場不斷策劃嶄新、創意及香港地區特色活動，推動各種沉浸式體驗，更誠意為各位主人及萌寵帶來連串特別活動，務求讓主人及萌寵們都可以於商場一起歡度各個佳節。為提升商場農曆新年節慶氣氛及顧客之食、玩、買體驗，YOHO MALL斥資逾港幣 300萬元舉辦精彩絕倫的蛇年活動及新春禮遇，與大眾歡慶新歲。此外，很多市民趁新春佳節與家人及朋友聚首一堂，相約一起外出吃團年飯做節及辦年貨，購買賀年應節食品，預期中式食肆和售賣賀年食品商戶的營業額有雙位數升幅。」

「形點獻瑞」新春利是封 和式繩結御守設計蘊含無限祝福

新年為家人好友、摯愛親朋送上一封利是，除了討個好意頭外，更代表着一份祝福。今年YOHO特意推出「形點獻瑞」新春利是封，以和式繩結御守設計在利是以外額外加添對新一年願景的祝願，讓你為他們送上多一份愛。

繩結一向在傳統上有著「結緣」的意義，今次的利是封設計，特意加上繩結，除了使外觀上顯得更高貴大氣，更蘊含着希望與收到利是的人於新一年繼續結緣的祝願。 「形點獻瑞」新春利是封以帶來新春普世歡騰氣象的動植物圖騰飾以華麗的熨金激凸印刷工藝，造就一共四式設計的質感風利是封。由2025年1月3日起，The Point會員於場內「即賺分」認受商戶以即日電子貨幣消費滿指定金額，或會員積分即可換領形點「獻瑞新春」利是封。

新春開運大逗財神小禮物 場內消費爽賺千元回贈

新年伊始大接財神利是定必能為新一年帶來好意頭，今個年初一至年初四（1月29日至2月1日），YOHO將請來新春開運財神登場游走各大YOHO系商場，財神爺將會向拜年賀新歲、為大家送上祝福，大派財神利是小禮物，大家記得野生捕獲沾沾福氣，寄望新一年財源滾滾；於2月8日另有醒獅巡遊，為顧客表演舞龍舞獅，增添新年節日氣氛，大家記得到場摸摸獅頭，感受到新年的喜慶與熱烈。

新年又怎能缺少應節必備節目與家人好友共聚，相約團年飯做節及辦年貨購買賀年應節禮品呢！今個新春，於YOHO 場內消費驚喜連連，全場多個購物優惠福利浪接浪，於場內消費賺高達千元回贈，做節辦年貨萬勿錯過。

同場加映：韓國人氣天團「SEVENTEEN」官方期間限定店驚喜現身

2025年打響新年頭炮的重頭戲必定是韓國人氣天團「SEVENTEEN」的香港首間期間限定店驚喜登場，於1月9日至2月16日期間快閃登陸YOHO MALL I ，期間限定店將會推出一系列「SEVENTEEN」專屬周邊及各種應援物品等等，店內更設有粉絲向打卡位及展區，讓每一位CARAT粉絲都能沉浸在SEVENTEEN的音樂世界中，感受每位成員的獨有魅力。 今次的期間限定店更將展示粉絲萬勿錯過的「Artist-Made Collection」，由SEVENTEEN 每一位成員為了回饋CARAT粉絲而參與打造，每一件都融入了他們獨特的視野和品味。

活動詳情 YOHO 新春福到迎財神

日期：2025年1月29日至2月1日 （年初一至年初四）

時間：下午2時至6時

換領地點：YOHO系商場

「形點獻瑞」新春利是封換領詳情

日期：2025年1月3日起（先到先得，換完即止）

時間：上午10時至晚上10時

換領地點：YOHO MALL I及II顧客服務中心

換領詳情：The Point 會員於YOHO 系商場「即賺分」認受商戶即日以電子貨幣消費滿* $800；或以2,500積分即可換領「形點獻瑞」新春利是封乙套 ；消費滿$1,500即可換領「形點獻瑞」新春利是封兩套。

*數量有限，先到先得，換完即止。 受條款及細則約束。