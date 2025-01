藝人吳家忻(Kayan9896)早前宣布回復單身,但似乎冇因分手而影響心情,近日她積極更新社交網,先是拍片食提子,片中見她躲在枱底喪食提子,原來這是西班牙傳統習俗,在除夕夜吃12粒提子,寓意未來12個月也會有好運,而Kayan所食的提子相當大粒,她笑言:「I'am counting on these grapes in 2025」(2025年我指望這些提子)有網民問會唔會太大粒,她稱:「大粒啲好運啲(我估)」。

另外,Kayan又在社交網分享好消息:「新年快樂!有啲突然但errrrr我今日出歌了yeah!(新年禮物?)終於可以put out呢首完成咗就嚟半年嘅歌。同埋有嚟睇jazzin' with Kayan9896嘅觀眾多謝你哋等咗耐,here it is–《夜幕下告別》」,粉絲都大讚好聽。