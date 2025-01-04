小寒至　養生保暖最重要

聽日（1月5日）是小寒，也是2025年的第一個節氣，通常為一年中最冷的時節。身體的陰邪也最為旺盛。此時晝夜溫差大，身體較虛弱的人士會特別容易作感冒，因此更需要注意保暖，養好陽氣，防止病邪找上門。

保暖部位

歷來寒冷的「三九天」正值小寒節氣後，因此民間也有「小寒勝大寒」之説，而香港氣候潮濕，冬天濕凍，人的體感溫度會特別寒冷。做好保暖的方法便是穿衣保暖，比起衣服穿得多、穿得厚，更重要的是穿對部位。首先頭頸要暖，可以戴頸巾、帽子，否則頭頸容易受風寒侵襲，容易誘發感冒、頭痛。此外，腹部有很多重要穴位，如神闕、氣海、關元等，受寒便容易引致腹瀉，因此盡量不要在寒冷天氣時穿着露腰的上衣。俗語有云：「寒從腳起。」因此腳部除了可以穿着保暖鞋襪外，臨睡前也能用熱水泡腳，促進血液循環。

溫熱食物

飲食方面則可吃溫熱食物以補益身體，防禦寒冷氣候對人體的侵襲，比如羊肉、牛肉、雞肉、豬腰等溫性食物，有助體內陽氣的升發，能夠提高人體的耐寒能力。而《四時調攝箋》中指出：「冬之時，飲食之味，宜減鹹增苦，以養心氣。冬月腎水味鹹，恐水剋火，心受病，故宜養心。」此時應減鹹增苦，如吃苦瓜、陳皮等助養心陽。根據中醫五行理論，冬季養腎，而黑色屬腎，可以吃黑米、黑豆、黑芝麻、木耳等黑色食物。

日常起居

睡眠也是養護腎臟的重要一環，尤其要睡好「子午覺」，也就是每天子時（夜裏11點到凌晨1點）及午時（中午11點到1點）最好已經熟睡。民谚曰：「冬天動一動，少鬧一場病。」說明冬季鍛煉的重要性。做運動時可選擇有陽光的地方進行慢跑、跳繩、踢毽等，可促進血液循環。