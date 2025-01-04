姜濤沉寂2日為「畀人鬧」言論解畫　認頒獎禮結果意料之外

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》日前圓滿落幕，男團MIRROR再度成為大贏家，當中人氣王姜濤除奪得「我最喜愛的男歌手」外，更獲頒「我最喜愛的歌曲大獎」，追平了兩大歌神張學友及陳奕迅的紀錄，認真厲害！不過，他在領獎時顯得相當不自在，更突然爆出一句：「又要畀人鬧喇！」又叫網民高抬貴口、口下留情，情況令不少網民感到擔憂。

經過沉澱兩天，姜濤在等待新歌《白果》順利面世後，終於可以好好抒發一下自己的感受，他在社交網發文，寫到：「老實說，今年參加頒獎典禮，確實是抱著吃白果的心態去的，因為去年出的歌很少，主要是想在音樂這條路上重新審視自己，以及好好籌備下一年的所有計劃。」

他坦言賽果出乎他意料，雖然榮幸獲得了「我最喜愛」獎項，但領獎時卻爆出了「害怕」之説，他解釋：「其中一部分原因確實是因為太在意外界的某些聲音，導致自己沒有像過去那麼自信；再者就是自知實力仍不足，還有很大進步空間，所以懼怕別人會以獲獎記錄將自己與前輩進行比較。但無論如何，我非常感恩投票給我的每一位，特別是對我不離不棄的粉絲，是你們無條件的支持，讓我能再次站上頒獎台，是你們一直給我力量，讓我重拾自信。」

他表示《好得太過分》這首歌是他送給粉絲的，亦希望大家可以把這首歌獻給身邊一直在愛自己、默默為自己遮風擋雨的家人、朋友、愛人。他續説：「請大家放心，我不會高傲自負，也不會妄自菲薄，感謝大家的指點，我會繼續更專注地做好自己的音樂。過去的種種就let it go吧，我會重新出發，Everybody good show ！」