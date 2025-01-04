三地麵食　中港泰各不同

除了日式拉麵，還有不同花款的麵食選擇。港式湯麵和撈麵外，鐵板炒麵惹味香口，少見的蘇式麵店又剛於本地登場，再加上惹味的泰式滋味，吃麵時還有新菜單配搭，想食一碗靚麵，幾時都可以。

蘇式風味

中國地大物博，各地麵食富有特色。剛於尖沙咀開設的蘇式麵店，可算是本地少見的種類，店子以「一冷、一熱、一碗小麵」作主題呈現傳統蘇州麵食，當中超過30款經典配搭。冷菜澆頭包括有口水汁轉彎、蝦油露鮮蝦和鎮江水晶肴肉等，現炒熱澆頭則有經典蘇式燜肉、蝦爆太湖鱔絲和玫瑰烤鮮肉方等。至於麵食湯底，就有醬油豬骨經湯、清燉老雞白湯，以及特別為港人而設的麻醬紅油濃湯，配蘇式陽泰麵或蘇闊條麵都好食。另外有葱油開洋、經典麻醬、麻辣雞絲和蘇式辣肉拌麵，再加上桂花灌湯小籠包、蛋黃糯米燒賣、三良春卷和香煎牛肉餅等，感覺剛好。

港式鐵板

港式鐵板餐，大家都耳熟能詳，沙田車仔麵兼茶餐廳在冬日推出烈燄狂牛系列，晚市限定的鐵板香辣五寶脆麵，內有牛冧肉、牛腩、牛筋、牛柏葉及牛肚，趁熱淋上用咖喱辣醬和腩汁調配的醬汁，熱辣辣吃最過癮。鐵板沙嗲鮮牛肉脆鍋巴以牛冧肉配沙嗲汁，鍋巴脆得爽。沙鍋沙嗲鮮牛肉辛辣麵最啱愛辣之人，配薑汁豆花紅豆冰、熱棉花糖朱古力奶等享用，夠晒貼地。

椒香暖胃

冬天來一口熱湯，叫人舒爽。米線專門店於冬日推出限定胡椒花甲米線系列，客人可選胡椒花甲排骨雞肉米線或叔花甲豬肚雞肉米線，前者鮮甜美味，後者有爽嫩牛肚，各具特色。意猶未盡的話，可加選川式麻辣鴨血烤血鍋或黃酒排骨煮雞鍋，堂食可用價惠價配3款指定餸菜，暖身暖胃。

沾麵「泰」惹味

提到泰國，大家首先想到船麵，尖沙咀的泰式沾麵店在冬季推出以班塔通路為主題的全新菜單，客人品嘗過配酸菜、炸雞蛋絲和花生的紅咖喱虎蝦沾麵後，就可以一口氣享用香辣薑絲脆炸魚鬆、沙塵豬腩肉配泰北燒醬、泰蒜香脆石斑或「劈炮」虎蝦炒飯，更加滿足。