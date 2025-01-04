徐賢新劇被爆破壞文化遺產　電視台發聲明道歉

韓國女團少女時代（少時）成員徐賢最近正與男團2PM成員澤演拍攝改編自同名網漫的劇集《我奪走了公爵的初夜》，她在拍攝時受傷，上月底錄影《KBS演技大賞》要撐住拐杖做主持，禍不單行，日前有韓媒爆料指《我》劇的劇組在拍攝時破獲世界文化遺產，因而惹起爭議。

韓媒指建築師A某於去年12月30日下午3時左右去到位於慶尚北道安東市、被列為第260號韓國史蹟的屏山書院，見到有大約7輛KBS的拍攝車及貨車停泊在附近，並親眼見到工作人員把釘子釘在書院的木柱上並掛上道具燈，一名中年男子去工作人員抗議，並問：「你們可以這樣破壞文化遺產嗎？」

安東市廳方面表示正在了解書院被損毀的情況，在檢討之後會作出舉報，而執法部門亦表示已接到市民舉報指KBS劇組違反文化遺產的保存及使用法。

KBS方面事後發聲明承認為了掛道具而在書院的柱子留下10多個釘孔，而部分是本來已經有的孔，拍攝組只是將其中兩個洞加深，但亦在柱上留下其他釘孔表示抱歉，不過KBS稱製作組在拍攝前曾問過書院可以將道具掛在甚麼位置，強調是得到書院方面同意才將道具燈掛在柱子上。