Journeo越野MPV　概念變「新」

它不僅識得像坦克般原地掉頭（Tank Turn）、像螃蟹般打横行（Carb Walk）和具備沙地脫困能力，還擁有舒適多變的大車廂；而且車載插電式混合動力系統，兼可以打開雙翼以太陽能充電，聽起來很吸引吧！說的是糅合新世代越野車和MPV特色的全地形概念「勁雲」（Journeo）。

混合動力 駕駛導航

這款充滿未來感的Journeo，屬奇瑞（Chery）汽車集團為旗下風雲系列設計的全新概念車。首先它並非純電動，而是特意採用更貼近實際越野出行需要的插電式混合動力。車載廠方累積多年經驗的油電技術、進化至第7代的C-DM鯤鵬超性能混合動力系統，由一具2.0L渦輪增壓引擎、電馬達及3速DHT波箱組成，續航里程逾2,500km之長。作為一輛可征服不同形地的未來載具，它配上可升降雙腔式空氣懸掛，懸掛高度可作最大105mm調節，並預載原地掉頭、蟹行和沙地脫困3種駕駛模式。同時植入具備30多項主動安全駕駛功能的CPilot5.0智能駕駛系統，當中包括一種可於特定道路範圍實現點到點的導航輔助功能，讓它可於高速公路和城市道路輕鬆實現NOA自動導航駕駛（Navigate on Autopilot）兼自動泊車。

太陽能板 補充電源

車身設計前衞與實用性兼備，以倒U形LED頭燈及日間行車燈圍繞的密封式面罩，可電動打開並翻出一張兩座位座椅。車尾設計更是一反傳統，配備一塊面積達1.3平方米的全景大玻璃及五環式LED尾燈，值得留意是整個尾部可伸長以提升車廂空間。配合椅背與坐墊獨立分開的創新兩座位梳化椅式後排設計，當中的坐墊既厚且大如床墊般，剛好可平鋪在整個車尾，需要時椅背可50:50往尾部對開，變身成一個可躺平的休息空間。此外，玻璃天幕上特設框型多用途頂架，除了可擺放行李，其前部更設有越野射燈，兩側內藏收摺式太陽能板，可電動打開將光能吸收並轉換成電能補充電源。

豪華車廂 轉向座椅

考慮到大尺寸輪圈和全地形輪胎的高車身離地距設定，車身兩側下部的金屬板件皆可配合不設B柱的對開車門，自動翻開變成腳踏板，令乘客上落車更容易。一對前排座椅可靈活外轉180度變成與後排對座布局，兩座之間的中央手枕更經過特別設計，可自動移後並作90度轉向，横置在2+2對座布局之間用作茶几使用。茶几上方設有多功能旋鈕及升降式營燈，下方則收納了可拆式保溫箱，方便取出於戶外使用。至於錶台設計時尚簡約，配備横跨左右雙A柱的弧形長屏幕、U形多功能軚環及一對升降式營燈。無論儀錶台、內門板以至全車座椅均採用手感軟滑的人造皮料及Ultrasuede超細纖維仿麖皮包覆，且帶有獨特花紋和金屬裝飾，為車相注入豪華感。