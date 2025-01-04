Gao獲隊友慶生喊爆　Marf未曾考慮要生育

人氣女團COLLAR今日（3日）現身將軍澳為首張專輯《Unit 1201》舉行簽唱會，吸引大批粉絲到場。活動上，COLLAR大談新碟灌錄趣事，獻唱新曲，以及與粉絲互動大玩遊戲，齊齊慶祝即將成軍3周年。除此之外，大家亦送上蛋糕為本月7號生日的沈貞巧(Gao)慶祝，Gao被感動得眼紅紅流淚，由隊友Marf拿紙巾為她擦眼淚，Gao表示其中一個生日願望是希望COLLAR可以愈行愈好。

提到玩遊戲環節，Marf與小朋友互動親密，她就表示因為小朋友剛剛在台下已經開始叫自己名字，又指自己甚有小朋友緣，不過就未考慮過要生育：「我要多啲狗就得。」在旁的Winka即表示自己可以生完給她玩。

COLLAR 於「叱咤樂頒獎典禮」上獲得組合銀獎，她們指尚未有時間慶功：「我哋攞完獎之後就為今日嘅表演進行排舞。」不過稱之後就會相約一起吃團年飯，順便慶功兼慶祝Gao生日。她們透露這是成團以來第一次正式約齊人吃團年飯，預告農曆新年會放假，之後就有好多工作會接踵而來。

提到即將成團3周年，她們透露正日會準備活動，不過仍然在構思當中，說：「我哋已經約定咗12號一定會一齊過，一齊做啲嘢（同粉絲互動吓？）呢個要睇緣份，但我哋想準備啲小玩意，大家可以聚一聚，食吓飯傾吓偈。」

另外，Gao指32歲生日會與家人吃飯，又指從來都未試過有這麼多人為自己慶生，再加上隊友都在身邊，所以好感動，笑言生日當日會買一張六合彩票試運氣。問到中了六合彩還會繼續做女團工作嗎？她即表示會繼續做，並且會愈做愈大。