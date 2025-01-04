飲住應節　歡樂添喜慶

好的飲料，未必一定需要酒精，亦可為一餐飯助興，提升熱鬧氣氛，有餐廳就與無酒精烈酒品牌合作，推出無酒精雞尾酒，亦有汽水品牌推出全新限定版，巴絲打無顧忌開懷暢飲，炒熱氣氛。

無酒精雞尾酒

位於中環的環球品牌餐廳最近與無酒精品牌合作，於即日至1月31期間推出6款期間限定的無酒精雞尾酒，包括Tomati-NO、Nogroni Sbagliato、L'Orgeat、Rosé Champagne Colada、London Mule和Mid Roast Fizz 。當中的Tomati-NO是一款無酒精版本的血腥瑪麗，以餐廳人氣的Tomartini配方為基礎，加入新鮮金巴利番茄、番茄汁、白巴薩米克醋和鹽，綴以黑胡椒，令層次變得更為豐富。而Rosé Champagne Colada則是一款充滿節日氣息的氣泡飲料，以香料冧酒、氣酒及無酒精玫瑰酒，搭配椰子和菠蘿果汁，帶來洋溢熱帶風情的醉人滋味。至於Nogroni Sbagliato則是以經典雞尾酒變奏而成，結合了紅苦艾酒、意式開胃酒和氣酒，並加入伯爵茶及龍膽草的獨特香氣，為節日添上獨特滋味。

紅噹噹好意頭

人氣汽水品牌為了迎接農曆新年，特別推出佳節版「煙花祝福罐」，以煙花綻放圖案傳遞新年祝福；煙花圖案炫麗多彩，象徵繁花似錦的新年祝願，仔細看還能發現煙花暗藏品牌經典弧形玻璃瓶。限定版有4款獨特的煙花圖案，分別配上「吉祥如意」、「時來運轉」、「五福臨門」及「富貴有餘」祝福語，為農曆新年添上好意頭。此外，品牌還於即日至2月13日期間舉行「一開激爽 綻放新年賞」活動，選購指定金蓋/金拉環產品並掃描入面的QR Code，或輸入登記碼參加抽獎，有機會贏得限定體驗「煙花盆菜遊船賀」或不同極具收藏價值的禮品，好似歡聚雙享料理鍋、歡聚毛氈等。