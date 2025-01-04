蕭正楠「油膩大叔」成功入屋　吳若希：我畀佢Chok到嘔

熱播中的無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》男女主角蕭正楠（Edwin）及吳若希（Jinny）聯同劇中演員朱敏瀚、關嘉敏等齊今日（4號）出席宣傳活動，但宣布約滿離巢的何遠東未有出現。

Edwin在劇中被指是「油膩大叔」，而Jinny亦謂他油膩到嘔：「佢突破咗我對油膩最新嘅認知，佢拍嗰場英雄救美，我唔知係咪畀佢油膩到，我拍完之後就嘔，我好辛苦忍到佢講完對白就衝入廁所，我嗰場戲唔使嘔，但畀佢Chok到嘔，我真係好唔舒服。」又多謝劇組遷就抱恙中的她，令她感覺溫暖。Edwin則指以為自己好型，但當日她拍到面都青，又讚她很專業：「佢好堅持，病到聲都沙都照拍。」

談及飾演Jinny導師及經理人的何遠東宣布離巢，無緣和他宣傳劇集可感可惜？她說：「唔覺得可惜，如果佢想宣傳可以隨時返嚟，我同佢第一次合作，開心係佢同我講呢齣係離巢前最後一齣劇，佢好感激我哋畀咗咁好回憶佢。」Edwin就覺得天下無不散之筵席，只要留在圈中，就有機會再合作，又指對方給予劇組很大力量：「最記得我哋拍劇拍到全部病晒，聲都爛晒快要配音，但阿東都撐住，畀力量我哋，佢喺劇中好大分量，同埋我諗佢喺無綫都開心嘅，否則唔會留喺無綫咁耐。」

準爸爸Edwin透露忙籌備bb房外，又要為外傭姐姐砌床：「我要等翠如離開咗屋企先可以整嘢。」又指將上育嬰班學習為bb沖涼等，並要周圍問朋友照顧初生bb的知識，而育有一仔一女的Jinny分享心得謂：「最緊要媽媽同bb一齊，否則媽媽好易抑鬱，我記得囝囝黃疸要照兩日燈，我一個人喺病房嘅露台望住個海，個樣又殘又腫，老公都畀我嚇親，但我一見番bb就冇事。」Edwin則問bb在哪裏照燈，Jinny就派定心丸給他：「你唔需要面對呢啲，千祈唔使咁諗。」他則謂船到橋到自然直，自己不太擔心。

關嘉敏（Carman）與谷婭溦今日（4日）出席新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動，為另一新劇瘦了20多磅的Carman成為《萬千星輝頒獎典禮2024》的「飛躍進步女藝員」大熱之一，她直言：「我梗係恨攞獎啦，但陳曉華、陳懿德及陳楨怡全部都係勁敵，所以我入到最後五強都好開心。」

問到是否有請扮嘢對象之一《中年好聲音2》歌手譚輝智投她一票，她表示：「有，佢都有份角逐「最佳男新人」，仲話自己係最老嘅新人，我都有投佢一票。」對於被讚扮嘢一流，她歸功無綫的化妝功勞，及李思捷獨具慧眼發掘她有扮嘢潛質，她說：「同李思捷相處唔係好耐，佢就建議我扮嘢。」

在旁的谷婭溦也大讚Carman無論扮譚輝智或王菲也相當神似，又羨慕她也歌，視雙線發展，而她也想拍劇：「拍過一次 之後有監製搵過我，但因撞咗唱歌檔期先冇拍，依家都劇傾梗洽，希望今年能夠嘗試拍劇。」

同場的朱敏瀚被傳因要保事業而遭無綫棒打鴛鴦，緋聞女友陳曉華已搬離兩人的愛巢，他先多謝大家關心近況，表示傳聞不實：「一直同媽媽同住，結婚、同居及分居呢啲傳聞好似追劇咁，連媽咪都話新集數出街，自己都唔知下次會寫咩嘢，冇同居呢樣嘢，（公司係咪想低調處理感情事？）公司冇任何人同我講過任何嘢，但我相信每個artist都想Focus喺自己工作上，我拍咗嘅劇嚟緊都會準備出街。（同曉華發展到咩階段？）畀工作我哋咁就可以畀大家同場一齊問，希望大家都係做嘢為先。（當CP情侶檔一齊出席？）唔介意。」