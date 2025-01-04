鄧卓殷被求婚片段曝光　郭子豪因1事遭外父「嫌棄」

2018年港姐亞軍暨最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），去年情人節宣布與藝人郭子豪（Arnold）結婚，婚禮將於今年4月舉行。

郭子豪為了給女友一個難忘回憶，花了半年時間去籌備。由求婚開始講起，當時2人先享受數天的日本之旅，接着再上郵輪為女友安排一個神秘又奢華的求婚儀式。日前，2人過社交平台頻道分享了當日求婚全記錄短片，表示：「終於同大家分享我哋求婚嘅過程～睇返啲片我哋都覺得好感動好難忘，感謝大家的祝福！ 我哋籌辦婚禮都入大直路啦！」

鄧卓殷先晒出男友當日用來求婚、目測最少有2卡的巨型鑽戒。談到當日求婚過程，鄧卓殷指男友為求婚準備已久，郭子豪聽到女友感到很難忘後說：「難忘咪得，呢個係我嘅最終目的，其實呢件事已經籌備咗半年，中間已經做咗好多嘢。」郭子豪指求婚的鑽戒，早在2022年1月已買下，之後又偷偷約女友的家人出來講解求婚大計劃，表示：「我最緊張反而係問佢嘅爹哋媽咪，可唔可以將個女交畀我，佢爹哋第一個反應竟然話：『乜你咁老土㗎！』」

郭子豪向他們表示會在2023年6月日本郵輪之旅時求婚，之後又着手準備求婚布置，表示：「佢爹哋媽咪真係好好，叫我唔好亂洗錢，不如留番啲錢去旅行。」鄧卓殷表示沒有想過在這次旅程被求婚：「因為佢話係船公司邀請，諗住去日本順便去周邊玩埋。出發前一星期先買機票，佢完全唔理呢個trip，我都無起疑心，仲真心諗住係兩個人去旅行。」

到日本郵輪之旅之前，2人先去了日本東京玩了數天才上船。當時鄧卓殷依然「不虞有詐」，上船後拍片仲紹實況，郭子豪則趁機使走女友，然後去換上白色西裝準備求婚。郭子豪指當時好緊張，走了一次女友會走的路線後到達求婚場地。準備就緒後，郵輪工作人員提供協助，到房叫鄧卓殷，又為其戴上郭子豪為她整的花花頭紗。鄧卓殷被安排站在郵輪甲板位置，對着郵輪大螢幕，一邊望着男友為她準備的影片，一邊感動落淚。之後，鄧卓殷去了求婚場地與郭子豪會合，兩人見面相當感動。郭子豪跪下向鄧卓殷求婚，鄧卓殷馬上答應並相擁接吻。之後鄧卓殷發現家人們一齊見證，再度爆喊。