張衛健籌備開演唱會　爆BIG FOUR成員近況：佢哋有幾忙啫

藝人張衞健今日為HOYTV大型新春節目綵排。多年沒有在港演出的他，對上一次是劇集《大帥哥》，亦已經5、6年前的事。他表示今次是幫舊朋友，時間夾到及地點就近屋企，他笑言：「不講錢，講支票，講笑，畀粉絲見吓我，知我一切安好。」談到未來工作大計，他表示會籌備開演唱會，並笑言組合Big Four並不忙碌，「佢哋有幾忙，我忙啫，忙買貓糧」他指自己一直在港，經常陪媽媽睇醫生覆診，及享受me time。老婆張茜則在北京嗜好畫畫，但從來不畫他，因為很難畫。

同場，周柏豪與大班小朋友綵排。自從為人父親後，直言看到小朋友便被融化。他表示以前出街大女會拉着他褲腳，不准他離家，現在輪到3歲的細仔，雖然仔女都錫，但是細仔拉褲腳特別冧：「我係估唔到阿仔咁做，因為阿仔一歲之前，我一直喺大陸工作，返唔到嚟香港，所以一歲前唔熟我，好慘！」當自己返香港時，兒子已經識行路，父子關係再重新建立。

他笑言兒子唔鍾意他的同事和公司，覺得會帶走爸爸，只想爸爸留在家。兒子愛唱歌及表演深得他遺傳，他就最想將來同兒子一起打籃球。現在大部分時間在港，返內地工作不介意頻樸，試過去北京工作都即日來回，至於新年會則會放假享家庭樂。他又透露將會展開另一個巡唱，去更多內地城市演唱亦會拍劇，透露有個不錯的劇本：「好多粉絲話好鍾意我邊套劇嘅角色，但又唔會有續集，係時候要有新作品畀大家睇。」