朱敏瀚魅力升級　尹詩沛低胸貼身戰衣夜蒲搶焦點

蕭正楠、吳若希、朱敏瀚（朱仔）等主演的無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，在昨晚（3日）播出一集有驚喜演出，朱仔在劇中喪灌一大支蒸餾水紓緩緊張情緒，期間更飲到衣衫盡濕，其角色踏實兼有智慧，加上朱仔本身的冷帥顏值，令角色成功吸獲網民關注及正評。

朱仔坦言今次刻意選用了較細微的演繹方式：「呢個方式係喺《反黑路人甲》度學番嚟，當其他人High嘅時候，我就低調啲，咁就會畀到觀眾冷面笑匠嘅感覺，同其他演員亦會有一凹一凸嘅平衡感喺番度。」他又大賣關子謂，在稍後播出的劇情中，將有crossover《反黑路人甲》情節出現，談到飲水場口，他笑言確實飲了很多水，並補充指場口拍了兩日，其中一日更是單純拍攝飲水鏡頭，足見製作認真。

至於尹詩沛飾演電視台導演，在電視台工作時打扮中性，但昨晚一集中她身穿低胸貼身戰衣與好姊妹吳若希（Jinny）齊齊夜蒲，反差極大，尹詩沛稱這是最貼近其真實性格的角色，並笑指蕭正楠是整套劇NG的罪魁禍首：「佢個人非常好笑，所以呢套嘢如果有人NG，都係佢嘅錯，因為佢真係好好笑，經常搞到人焗蟹。」雖然詩沛與Jinny和賴慰玲是首度合作，但3人卻默契十足，詩沛坦言賴慰玲是很好的拍檔：「佢每日都會不斷好真心咁講好多讚美我嘅說話，係咁增強我自信，真係好多謝佢。」又笑言開劇前有向Jinny「攞正牌抽水」，十分抵死：「我同佢講話我會係咁掂佢，佢話ok，所以劇入面一有機會，我就會係咁摸佢同捽佢大髀。」