【是日通勝】

農曆十二月初六

甲辰年 丁丑月 甲戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：大事勿用

忌：開倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：24、35、11

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

金牛座：宜給伴侶多點私人空間，過多約束冇好處。

雙子座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

巨蟹座：別人不願意做的事，不要強求，免惹麻煩。

獅子座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

處女座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

天秤座：趁周日接觸一下大自然，給緊繃身心鬆綁。

天蠍座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

人馬座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

山羊座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

水瓶座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

雙魚座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 人緣好

（跌）龍 遇小人

鼠：少點爭拗，多點體諒，伴侶會更愛你。

牛：情場上出現競爭對手，內心忐忑不安。

虎：視力有點差，好好休息，勿玩手機了。

兔：健康運一般，注意飲食，謝絕重口味。

龍：是日沖煞，要提防小人在背後放暗箭。

蛇：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

馬：身邊小人多，易招惹是非，需謹慎行事。

羊：沒精打采，謀事乏動力，生活多阻滯。

猴：行動力強，處理大小問題均胸有成竹。

雞：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

狗：情緒欠穩，做事心不在焉，容易犯錯。

豬：運勢好轉，攜眷出外玩，感情可升溫。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

成人改名常見的原因

名字影響人的一生前途和命運，通常在以下情況就需要藉改名來改運：

1.原名不合自己的意願

改名的原因可能與性別認同、文化身份、信仰或其他重要事情有關。一個人長大後，有了獨立的思考能力和價值取向，當感到原來的名字不符合自己的意願、或對自己名字長期不滿的情況下，就會產生改名念頭。

2.想通過改名改變運勢

改名是我們常常聽到調整運程的方法，有些人覺得自己發展不順，生意事業受阻、體弱多病、感情坎坷、或處於人生逆境，就想藉改名來轉運。對於改名人而言，這樣做可在一定程度上改變命運，起到運勢的補救作用，也可說是為人生設下新起點。

3.名字太多重名

家長為孩子取名時都希望起一個吉祥、美好、寓意深刻的名字，繼而導致一些有美好寓意的漢字或詞語，在名字中出現的頻率特別高，同名同姓過多，沒有獨特性。而重名也必定會對孩子的日常生活帶來不利影響。

4.名字中用字有不好的諧音

姓名就好比人的衣裳，在與人交往時，它是人的標籤、象徵，除了要好聽，更要避免出現不雅的諧音，因諧音往往變成綽號，輕則損尊嚴，重則有礙前程。父母命名時，如不慎重，很容易給兒女造成沉重的心理負擔。